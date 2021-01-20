Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay: Hrant Dink davasında yargılanmaktan üzüntü duyuyorum

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın bugün görülen 124’üncü duruşması 22 Ocak’a ertelendi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 124’üncü duruşması Çağlayan’da bulunan İstanbul 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Başka bir dosyadan tutuklu olan dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubede görev yapan Mehmet Uçar ile tutuklu yargılananlardan dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Yusuf Bozca, Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Okan Şimşek, eski Yarbay Muharrem Demirkaya, emniyet istihbarat görevlileri Veysal Şahin, Volkan Şahin, eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu, Osman Gülbel ve Yavuz Kararkaya duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sitemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz yargılanan dönemin Trabzon Emniyet Müdür Reşat Altay da duruşmaya katıldı.

Dink ailesi avukatları da duruşmada hazır bulundu.

EMNİYET MÜDÜRÜ: HABERİM YOKTU

Duruşmada ilk olarak savunma yapan Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubede görev yapan Mehmet Uçar, suçlamaları reddederek, beraatını istedi.

Ardından savunma yapan dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, 42 yıl hizmet verdiğini, bu davada yargılanmaktan üzüntü duyduğunu söyledi. Dink cinayetinden bir gün sonra failin babasının ihbarı üzerine gerekli çalışmaları başlattığını kaydeden Altay, “Bugüne kadar verdiğim tüm ifadelerde Dink’e yönelik çalışmalardan haberdar olmadığımı söyledim. Olay günü ve öncesi istihbarat daire başkanlığı ve istihbarat şube müdürlüğü tarafından bana bilgi verilmedi. Erhan Tuncel’in istihbarat elemanı olarak çalıştırıldığını bilmiyordum. Dink’in öldürüleceği bilgisine önceden sahip olsaydım olayın engellenmesini sağlardım. Yargılama sonucunda adaletin tecelli edeceğine inanıyorum” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada söz alan diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrarlayarak, beraat istedi. Savunmaların ardından mahkeme kısa bir ara verdi. Aranın ardından mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Ocak’a erteledi. (MA)

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