Şalom TV´de Türkiye – İsrail ilişkileri masaya yatırıldı

Şalom yazarı Karel Valansi ile Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM) Güvenlik ve Savunma Araştırmaları Bölümü Direktörü Dr. Can Kasapoğlu, Şalom TV canlı yayınında, Türkiye – İsrail ilişkilerini masaya yatırdı.

‘Yıldızlar Barışacak mı?’ başlığı altında gerçekleşen programın, moderatörlüğünü Şalom yazarı Dr. Elif Uluğ yaptı. Şalom YouTube ve Facebook hesaplarından canlı yayınlanan programda iki uzman, Türkiye ve İsrail ilişkilerinin tarihi gelişimini, son dönemlerde liderlerin tutumlarını, Ortadoğu’yu etkisi altına alan İbrahim Anlaşmasını ile İran nükleer tehdidini ve tüm bunların ikili ilişkiler üzerindeki etkisini ayrıntılı olarak anlattılar. Valansi ve Kasapoğlu, son dönemlerde düzelme sinyalleri veren Türkiye – İsrail ilişkilerinin geleceğine dair projeksiyonlarını ve temennilerini de izleyicilerle paylaştı.

Şalom Gazetesi