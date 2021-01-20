Sadece Ermeniler Ermeni’ye yardım eder

Diaspora, Ermenistan dışında parlamento kurmayı teklif ediyor

Torontolu tarihçi, yazar ve piyanist Raffi Bedrosyan, The Armenian Weekly’de “Diaspora şimdi ne yapabilir?” Başlıklı bir köşe yazısında, Artsakh’taki 44 günlük savaşın ardından tüm dünyadaki Ermenilerin morallerinin bozulduğunu, güven uyandıran ve Ermeni ordusunu yanıltan “kazanacağız” ifadeleri ile şokun derinleştiğini kaydetti.

“Diaspora Ermenileri coşkuyla savaşa katıldı․

Bir ayda 20 yılda elde ettiklerinden daha fazla para topladılar.

Şimdi savaşı kaybettiğimizde diaspora Ermenileri hayal kırıklığına uğradı, inançlarını yitirdi ve hem mevcut hem de eski Ermenistan hükümetlerini suçluyor.

Lakin öfke dalgası sakinleşiyor.

Sonraki adımlarımızı düşünmemiz gerekiyor”,- diye yazdı Bedrosyan ve bunları listeledi.

Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Orta Doğu ve Rusya’daki Ermeni cemaatinin temsilcilerini de içerecek şekilde Ermenistan dışında Diaspora Ermenileri için bir parlamento kurmalı.

Diaspora Ermenilerinin kendi bölgelerinin adayına oy vermeli.

Ermeni diasporasının temsilcileri de her ay Ermenistan hükümetine vergi olarak sabit bir miktar, örneğin aylık gelirlerinin yüzde beşini ödemeli.

Diaspora parlamentosu da bu imkânların harcamalarını takip etmeli.

“Diaspora Ermenileri, Ermenistan’ın yeniden inşasına yardımcı olacak, en azından Ermenistan’ın nüfusunu ikiye katlayacak yeterli mali, teknolojik, bilimsel ve ekonomik kaynaklara sahiptir.

Ermenistan’ın kalkınmasına gönüllü olarak değil, sistematik ve organize bir şekilde yatırım yaparak ve şimdiye kadar olduğu gibi sağmal inek olarak sayılmadan katılabilirler ve katılmalıdırlar.

Ermenistan ile Diaspora arasındaki önemli ilişkileri yeniden tesis etmenin tek yolunun bu olduğunu düşünüyorum”,- diye yazmaktadır Bedrosyan.

Bedrosyan ayrıca Diaspora Ermenilerinin, Ermeni hükümetine dâhil edilmesini, oy verme ve hükümet üyesi seçilme hakkına sahip olmalarını öneriyor.

Ayrıca Ermenistan gençleri ile Ermeni diasporası arasında bir bağlantı sağlamayı teklif ediyor.

“Ermeni diasporasındaki okul çocuklarının Ermenistan’da en az iki yaz geçirebilmesi için bir devlet programı oluşturulmalıdır.

Uluslararası üniversiteler ile Ermeni üniversiteleri arasında en az iki yarıyıl boyunca tüm Diaspora Ermeni öğrencileri için değişim programları uygulamak gerekiyor”,- dedi Bedrosyan.

“Tüm bu önerilerin savaşı kaybetmeden önce dikkate alınması gerekirdi.

Sonuçta, yalnızca Ermeniler Ermenilere yardım edebilir”,- demektedir Bedrosyan.

Ermenistan Kamu Radyosu