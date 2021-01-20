Kıbrıs Baf şehrinin Talatpaşa caddesinin adı, Ermeni cemaatinin talebiyle değiştirildi

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Baf şehrinin, Ermeni Soykırımının baş mimarlarından Talat Paşa’nın adını taşıyan sokağın ismi Baf (Pafhos) Ermeni cemaatinin tapebiyle değiştirildi. Baf belediye Meclisinin verdiği kararıyla söz konusu sokak artık Adalet ismini taşıyacak.

Baf Belediye Başkanı ve Belediye Meclisine teşekkür eden Kıbrıs Ermeni Ulusal Komitesi’nin (Ermeni Davası) yaptığı açıklamada “

Komisyonumuz, ilk kez 14 Temmuz 2020 tarihli toplantısında konuyu değerlendirip Ermeni Soykırımı’nı düzenleyen cellatın adının böyle onurlandırılmasını aşağılayıcı bulmuştu.

Ayrıca, Ermeni Soykırımı’nın 100. yıldönümü vesilesiyle Kıbrıs Parlamentosu, Soykırım’ın inkarını suç sayan bir tasarıyı onaylamıştş. Bu kararla birlikte, Türk soykırımcının onurlandırılması durumunu yasal platforma taşınmış oluyordu.

Ve bugün, hepimizin hayalimize ulaştığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Baf Belediye Başkanı Sn. Feton Fetonos’u, Tereddüt etmeden adaleti yerine getirdiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

ERMENİ HABER AJANSI