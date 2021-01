Hrant Dink Berlin’de anıldı: O’nun barış dilini canlı tutmak istiyoruz

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’in katledilişinin 14. yılında Berlin’de anıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink için anma töreni düzenlendi. Hrant’ın arkadaşlarının düzenlediği anma etkinliğine pandemi koşulları ile soğuk ve yağışlı havaya rağmen çok sayıda kişi katıldı. Törende, Hrant Dink cinayetinden beri, Türkiye’de devletin arkasında bulunduğu ya da faillerini ortaya çıkarmaktan çekindiği sayısız cinayetlere ve katliamlara tanık olunduğu kaydedildi. Etkinlikte Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’in İstanbul’daki anma konuşması da aktarıldı. Sanatçı Leman Stehn’in gitarıyla çalıp söylediği eserlerle katıldığı etkinlikte konuşan Federal Milletvekili Paskal Meiser de, Dink’i andığını söyledi.

YENİ CİNAYETLER EKLENDİ

Etkinliği düzenleyen Hrant’ın arkadaşları adına Almanca ve Türkçe yapılan konuşmada şunlar kaydedildi:

“14 yıldır biz de Berlin’de Hrant Dink’i anmak, onun her insanı, her dili, her inancı, her sözü eşit gören barış dilini canlı tutmak için toplanıyoruz. Hrant’ın Berlin’deki arkadaşları olarak, Dink cinayetinin aydınlatılması gerektiğini yılmadan haykırıyor, O’nun anısına ve barış diline sahip çıkmak için bir kez daha 19 Ocak’ta toplanmış bulunuyoruz.

Hrant Dink cinayetinden beri, Türkiye’de devletin arkasında bulunduğu ya da faillerini ortaya çıkarmaktan çekindiği sayısız cinayetlere ve katliamlara tanık olduk. Roboski’ye Nusaybin, Cizre’ye Sur, Suruç’a Ankara Gari ve Hrant Dink’e Tahir Elçi’ler eklendi. 13 yıllık dava sürecinde önce ‘örgüt yok’ dendi, sonra ‘Ergenekon’ dendi. Bir ara ‘örgüt var ama küçük’ dendi, sonra baktık ki FETÖ oldu. Ama failler bir türlü yargı önüne çıkartılamadı.

Bu süreçte, yargılanması gerekenlerle onları yargılayanlar arasındaki bağların ne denli güçlü olduğunu ve suçluları yargılamanın Türkiye’de ne kadar zor olduğuna tanık olduk.

Türkiye’de her geçen gün daha fazla insan dini, mezhebi, etnik kökeni, siyasi görüşü ya da her hangi bir devlet politikasını eleştirdikleri için devlet ve yargı şiddetine uğradı, Türkiye’de basın özgürlüğü, akademik özgürlük, yargı bağımsızlığı, kişi hakları ve insan hakları birer birer ihlal edildi. Hrant Dink bir gazeteciydi. Bugün Türkiye dünyada en çok gazetecinin tutuklu bulunduğu, gazeteciliğin terörizm ile eş tutulduğu bir ülke. Türkiye’de yaşanan siyasi tutuklamalar, insan hakları ihlalleri artık Almanya’da haber niteliği bile taşımıyor. Bizler 19 Ocak vesilesiyle hem Hrant Dink’i anmaya hem de unutuşa ve inkara karşı çıkarak egemenleri ve yaşanan hukuksuzlara ve haksızlıklara gözlerini yumanları gerçeklerle yüzleştirmeye devam edeceğiz.

Hrant için, adalet için.”

“ALMANYA’DA DA IRKÇI VE FASİST SALDIRILARA TANIĞIZ”

Etkinliği düzenleyen gruplardan Aktionsbündnis Antirassismus (Irkçılık Karşıtı Eylem Birliği) da Hrant’i anarken ırkçılık ve faşizmi de lanetlediklerini belirterek şunları kaydetti: “Hrant’ı anmak milyonlarca insanı anmak demektir, her yerde ve her zaman ırkçılık ve faşizme karşı mücadeleyi örgütlemek demektir.

Yaşadığımız Almanya’da da ırkçı ve faşist saldırılara tanığız. Göçmenleri ve mültecileri ikinci-üçüncü sınıf muamelesine tabii tutan bu devlet ve düzeni, yaşadığımız horlanmalar ve haksızlıklar yetmiyormuş gibi canımıza kast eden ırkçı-faşist saldırıların da zeminini yaratıyorlar.

Hanau katliamından hemen sonra korona kosullarına rağmen Berlin’deki anti-ırkçı ve anti-faşist güçler ortak protesto etkinlikleri gerçekleştirdiler. Göçmenlerin önemli oranda etkin olduğu Migrantifa ve Aktionsbündnis Antirassismus (kısaca ABA) gibi yeni örgütlenmeler oluştu..

Biz Türkiye ve Kürdistan kökenli göçmenler veya burada doğup büyüyenler bu mücadelenin bir parçası olmaya devam etmeliyiz.

Bu anlamda hepinizi anti-faşist ve anti-ırkçı mücadelenin, adalet ve eşitlik mücadelesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Unutmadık – affetmeyeceğiz.”

Fotoğraflar: Erdal Aykac

