Ermenistan Dışişleri Bakanı: Şuşi Ermeni Kültür merkezidir

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan Parlamento kürsüsünden Milletvekillerinden birinin sorusuna cevaben Şuşi’yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özellikle Türk Konseyi’nin Azerbaycan’ın işgali altında bulunan Artsakh Cumhuriyeti’nin Şuşi şehri 2022’de ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti’ ilan etme önerisine değinerek Ayvazyan Şuşi’nin Türk kültür merkezi olmadığını belirterek asla bunu kabul etmiyeceklerini vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Şuşi’nin gerçek bir Ermeni kültür merkezi olduğunu ve bunu doğrulamak konusunda uluslararası kamuoyudan destek alacaklarından emin olduğunu ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI