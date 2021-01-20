Belarus´ta satılık sinagog 9 bin Euro´ya alıcı buldu

Selin KANDİYOTİ

17.yüzyıldan kalan ve Belarus’un Slonim şehrinde bulunan Büyük Sinagog, 29 Aralık’ta yapılan bir açık arttırma sonucunda Ilona Karavaeva tarafından 9 bin Euro’ya satın alındı. Dördüncü seferinde ancak alıcı bulabilen sinagog ilk olarak haziran ayında 45 bin Euro bedelle satışa çıkmıştı.

İngilizce şarkılar söylediği bir YouTube kanalı bulunan Karavaeva, çocuk kitapları ve masallar yazması yanı sıra kendini NASA, SpaceX ve uzay hayranı olarak nitelendiriyor. Belarus Müzik Akademisinden mezun olan ve 14 yılını Körfez ülkelerinde geçirmiş olan Karavaeva’nın Slonim kentinin simgelerinden biri haline gelmiş sinagog ile ilgili planları ise belirsiz. Ancak Belarus’taki kültürel miras uzmanları ile temasa geçen alıcı, sistemli ve geçmişe uygun bir restorasyona bağlı kalacağını ve işin beş yılda biteceğini temin ediyor.

1642’de Barok tarzında inşa edilmiş sinagog Belarus’un en iyi korunmuş sinagogu. İçindeki ‘teva’ kısmı ve vitrayların çoğu iyi durumda.

https://www.salom.com.tr/haber-117278-belarusacuteta_satilik_sinagog_9_bin_euroacuteya_alici_buldu.html