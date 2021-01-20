Azerbaycan’ın asıl amacı bölgeyi Ermeniler’den arındırmaktır

Ermenistan eski Ombudsmanı, şimdi sivil aktivist Larisa Alaverdyan “Bakü’deki Ermeni Soykırımının 31’inci yıldönümü ve 3’üncü Karabağ savaşı” konulu panel sırasında Azerbaycan’ın sürdürdüğü politikasına değindi.

Alaverdyan’ın sözlerine göre Azerbaycan devletinin asıl amacı bölgeyi Ermenilerden arındırmaktır ve bu yüzden soykırım girişimleri devam ediyor.

Eski Ombudsman yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan devleti, Ermenilere karşı soykırım gerçekleştirmek amacıyla ve o zamanki poitikayı tamamlamak için Türkiye tarafından yaratıldı. Aslında bu mesele çok ayrıntılı bir şekilde ele alındı, aşamalar oluşturuldu ve bu soykırımı gizlemek için de farklı yöntemlere başvuruldu.”

Larisa Alaverdyan 31 yıl önce Bakü’de yaşananların kesinlikle soykırım olduğunu vurguladı ve bu kelimeyi kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini ifade etti.

Ona göre soykırım sadece bir eylem değil devam eden bir politikadır. 1918 yılında haritada ilk defa ortaya çıkan Azerbaycan’ın tüm faaliyetleri bölgeyi Ermenilerden arındırmaya yöneliktir.

ERMENİ HABER AJANSI