ASALA terörünün perde arkası! Ne zaman başladı ve Türkiye’nin başına nasıl musallat edildi?

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Ermeni terör örgütü asala, 46 yıl önce bugün, Lübnan’da kuruldu. Türkiye’nin başına bela olan terör örgütleri her zaman dış güçler tarafından maşa olarak kullanıldı. Şimdi PKK, PYD, DEAŞ, DHKP-C nasıl yönlendiriliyorsa, bir dönem de ASALA terör örgütü aynı şekilde yönlendiriliyordu. A Haber hazırladığı analiz haberle ASALA terör örgütünü mercek altına aldı.

Türkiye, 70’li yıllarda tanıştı Ermeni örgütlerinin terörüyle tam da Türkiye’nin ABD ile ters düştüğü yıllardı. İlk gerilim haşhaş ekimi nedeniyle çıktı. Haziran 1971’de haşhaş ekimi Amerika Birleşik Devletleri’nin baskısıyla yasaklanmıştı. 14 ekim 1973 genel seçimlerinden koalisyon çıkmıştı. Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi ile koalisyon kuran dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit Amerika’nın tüm itirazlarına rağmen 1 temmuz 1974’te serbest bıraktı haşhaş ekimini.

Ardından yine Amerika’ya rağmen 19 gün sonra tarihi bir karara imza attı koalisyon hükümeti. 20 temmuz 1974’te kıbrıs barış harekatı başlatıldı. Kıbrıs Türklerine yönelik EOKA zulmüne son veren o harekat başarıya ulaşmıştı ama o harekat başarıya ulaştı ulaşmasına ama Türkiye hedefteydi artık. Amerika hem haşhaş ekimi, hem de Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle ambargo koydu Türkiye’ye. Ancak bununla sınırlı kalmadı. İlk kez uluslararası bir operasyona imza atan Türkiye’nin başına uluslararası bir terör örgütü musallat edilecekti.

ASALA 1975’TE KURULDU

Kısa adı ASALA olan Ermenistan’ın kurtuluşu için ermeni gizli ordusu 20 Ocak 1975’te Lübnan’da kuruluşunu ilan etti. O ilanın ardından Türkiye yıllarca sürecek cinayet ve katliamlarla sarsıldı. Ermeni teröristler, 21 ülkenin 38 kentinde, 39’u silahlı, 70’i bombalı ve bir işgal olmak üzere toplam 110 terör olayı gerçekleştirdiler. O saldırılardan biri İstanbul’da gerçekleşti. 29 Mayıs 1977’de İstanbul Yeşilköy Havaalanı’na ve Sirkeci garını hedef aldı teröristler. Atılan patlayıcı dört kişinin ölümüne 31 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

7 Ağustos 1982’de ise Ankara Esenboğa Havaalanı’nı kana buladı ASAL terörü. Bekleme salonundaki yolcuların üzerine bomba atıp otomatik silahlarla tarayan teröristler 9 kişiyi katletti. Katliamdan 72 kişi de yaralı olarak kurtuldu. Güvenlik güçleri katliamı gerçekleştiren Zohrab Sarkisyan adlı teröristi ölü, Levon Ekmekçiyan’ı ise yaralı olarak ele geçirdi. Ekmekçiyan yapılan yargılamalar sonucunda 7 Eylül 1982’de verilen kararla 1983’te idam edildi.



Bir diğer katliamın adresi ise Paris oldu. 15 Temmuz 1983’te Türk Hava Yolları’nın Paris Orly havalimanındaki bürosunu bombaladı teröristler. İkisi Türk, dördü Fransız, biri Amerikalı ve biri İsveçli olmak üzere sekiz kişi öldü o saldırıda. 28’i Türk, 55 kişi ise yaralandı. Fransız yargısı Orly katliamını yapan örgüt üyelerine 30 ay ceza vermekle yetindi sadece. Açık açık teröre prim verip cesaretlendirdi başka bir deyişle.

FRANSA ASALA TERÖRÜNE DESTEK VERMİŞTİ

Fransa’nın ASALA’ya verdiği destek Orly katliamı duruşması sırasında ilk kez ve resmen kamuoyuna yansıdı. Sanık avukatlarından Jacges Verges,, Mitterand hükümetinin ASAL ile iş birligi yaptığını söyledi. Eski İçisleri Bakanı Deferre ve Françeski’nin duruşmada tanık olarak dinlenmesini istedi. Ancak bakanlar kurulu konuyla ilgili olumsuz karar verdi.

ASAL’NIN SUİKASTLARI

Başta Fransa olmak üzere Batı’dan aldığı destekle eylemlerine hız verdi ASALA. Katliamlarla yetinmedi sadece Türk diplomatlarını da hedef aldı. ASALA’nın kuruluşundan önce başkonsolos Mehmet Baydar ile konsolos Bahadır Demir Ermeni terör örgütleri tarafından Amerika’da şehit edilmişti.

Ancak Türkiye ile Amerika’nın ters düşmesinin ardından Ermeni terörünün işlediği cinayetler Amerika ile sınırlı kalmadı. 1975’ten sonra dünyanın dört bir yanından suikast haberleri gelmeye başladı. Artık hedefti tüm Türk diplomatları. ASALA kuruluşundan yaklaşık on ay sonra Türkiye’nin viyana büyükelçisi Danış Tunalığil’i şehit etti.

Saldırının gerçekleştiği gün takvim yaprakları 22 Ekim 1975’i gösteriyordu. Bu cinayetten sadece iki gün sonra yeni bir suikast haberiyle sarsılacaktı Türkiye. Bu kez Paris’teki Türk diplomatlardı hedef. Paris büyükelçisi İsmail Erez ile şoförü Talip Yener’di şehitlerin isimleri.

Böylece sürüp gitti cinayetler zinciri. Farklı bilgiler var kaynaklarda ancak diplomatlar, diplomat yakını ve konsolosluk çalışanlarıyla birlikte 35 cinayet işledi ASALA. Yaralı sayısı ise yüzün üzerinde. 4 Temmuz 1994’te ise son cinayetini işledi ASALA. Atina Büyükelçiliği müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu’nun şehitlik mertebesine ulaştığı haberi geldi Türkiye’ye.

ASALA İÇİN SONUN BAŞLANGICI

ASALA, üç suikast dışında kayda değer bir terör eylemi gerçekleştiremedi 1985 yılından sonra. Sivilleri hedef aldığı Paris’teki Orly katliamı asala için sonun başlangıcı oldu. Paris’te patlayan bomba Avrupa ülkelerinin ASALA’yla arasına mesafe koymasına neden oldu.

Özellikle de Fransa’nın Türkiye etkili bir diplomatik atak yaptı o süreçte birbiri ardına sert açıklamalar yapıldı. Şehitlerin kanı yerde bırakılmayacaktı kalmadı da.

Örgütün kurucularından Agop Agopyan 1988 yılında öldürüldü. ASALA’yı hedef alan karşı eylemler örgüte büyük darbe vurdu. Türkiye’nin örtülü operasyonlar yaptığı ve asala militanlarının peşine düşerek etkisiz hale getirdiği iddia edildi. Ancak bu hiçbir zaman ispatlanamadı. Türkiye’de bunu kabul eden bir açıklama yapmadı. Ermeni halkından da aradığı desteği bulamayıp dağıldı ASALA.

ASALA’YA KİMLER DESTEK VERDİ?

Peki ama bunca cinayeti ve katliamı nasıl işlemişti ASALA ? Kimlerle iş birliği yapmış, kimlerden destek almıştı? ABD, cinayet ve katliamlarıyla gündemde olan ASALA’yı yıllarca terör listesine almadı. Türk diplomatlarına yönelik suikastlerini ve terör saldırılarını görmezden geldi. ABD, dağılma sürecine girdiği dönemde terör örgütü olarak ilan etti ASALa’yı.

Yunanistan ve Suriye istihbarat servisleri ise ASALA militanlarına her türlü eğitim, öğrenim, lojistik destek ve kolaylık sağladı. Rumlar, 20 Temmuz 1974’teki Barış Harekatı sonrası Kıbrıs’ta kaybettikleri prestijlerini yeniden kazanma umudu ile ASALA’yı kuruluşundan itibaren sahip çıktı maddi-manevi katkılarda bulundu. Başta Fransa olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesi de kol kanat gerdi ASALA’ya.

https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/asala-terorunun-perde-arkasi-ne-zaman-basladi-ve-turkiyenin-basina-nasil-musallat-edildi