Akit yine nefret saçtı: Hrant ve Rakel Dink’i hedef aldı

Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, 14 yıl önce katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i ve eşi Rakel Dink’i bugünkü yazısında hedef aldı.

Hrant Dink’in anılmasındann rahatsız olan Karahasanoğlu, Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali “Hrant Dink.. Hrant Dink.. Sabah Hrant, akşam Dink!” başlıklı yazısında “Binlerce askerimiz, polisimiz şehid oldu.. Şahsen bana sorsanız, 10 tanesini söyle deseniz.. Tamamlayabileceğimden emin değilim.. Ama Hrant Dink’i ezberledik.Eşini ezberledik.Çocuklarını.. Avukatlarını..Evini, işyerini.. Hepsini ezberledik. Ezberlettiler bize..” ifadelerini kullandı.

Farklı grupların Dink’in öldürülmesini protesto etmesini de kabullenmeyen Karahasanoğlu, “Sokaklara döküldüler.. Müslüman, gayrimüslim hep birlikte.. Etnik kökeni ne olursa olsun.. Bağırdılar: “Hepimiz Ermeniyiz” diye..” şeklinde yazdı.

Bununla da yetinmeyen Karahasanoğlu, Rakel Dink hakkında şunları söyledi:

“Ama Hrant’ın eşi Rakel “Yetmez” diyor..

“Hepimiz Ermeniyiz” sloganlarını gördü ya..

Televizyonların, gazetelerin hepsinin, bir askere vermedikleri değerin, bin kat fazlasını verdiklerini gördü ya..

Bu sözler de kesmiyor, Hrant gibi, on binlerce, yüz binlerce insanın haksız yere öldürüldüğü bir coğrafyada, “Hrant.. Hrant” diyerek, tek öldürülen kişi “Hrant Dink”miş gibi tepemizde boza pişirmeye çalışanların devlete/topluma saygısızlığı..

Ve rezalete, saygısızlığa, içinde bulunduğu topluma hakarette, tam da kendi kullandığı sözlerle cevap vereyim, “Rakel Dink şu cümleleri ile tüy dikiyor:

“Hrant’ı ‘FETÖ öldürdü’ demek ‘ben yapmadım elim yaptı’, ‘Ergenekon yaptı’ demek de ‘ben yapmadım ayağım yaptı’ demektir” dedi.

Nasıl ama..

Nasıl taktik ama..

Eşi öldürülmüş bir hanım..

“Benim eşimi FETÖ öldüremez, öldürmez” diyor.. “Sonu gelmeyen düşmanlığınız, hakaretleriniz, kininiz, öfkeniz gerçekten artık yoruyor. Siz hiç yorulmadınız mı? Susmak, pişkinlik utanç verici.”

Öyle bir küstahlık ki..

“Eşimin davası 14 yıldır devam ediyor. Bu 14 yılda bir cinayet davasını çözemediler. Çünkü maksat çözmek değil.”

Bu ülkede Eşref Bitlis gibi bir general şehid edilmiş, bir kişi yargılanmamış.. Dosyası kapatılmış. Bu vatan için şehid olmuş binlerce kişinin dosyaları kapatılmış.. Sanki gerçekten suçlu devlet olsa ve o devlet, tüm bu suçları işleyen aynı devlet olsa. Eşref Bitlis dosyasını kapatan devlet, Hrant Dink dosyasını kapatamazmış gibi, devlete hakaret içerikli sözler saygısızca, küstahça söylenen sözler..

Bunları şımartanlar kimler?

Bir avuç CHP’li.. Bir avuç HDP’li.. Ve bunlara şirinlik meraklısı, bizim mahallenin bir avuç entel-danteli!”

Cumhuriyet Gazetesi