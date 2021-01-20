ABD’li Ermeni avukatlar Azerbaycan’ın suçları ilgili makamlara ulaştırıyordu

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan kendi Facebook sayfasından paylaşımda bulunarak ABD’li Ermeni avukatların 44 günlük savaşı sırasında nasıl bir rol oynadıklarını anlattı.

Tatoyan’ın sözlerine göre savaşın ilk gününden beri ABD’de meşhur Ermeni avukatlar Karo Ghazaryan ve Garnik Kerkonyan çok önemli rol oynadılar. Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Ombudsmanlarına raporlar oluşturma ve izleme gerçekleştirme konusunda yardım ettiler, Azerbaycan devletinin işlediği suçlarıını keydetti ve ilgili makamlara bunlarla ilgili bilgiler aktardılar.

Onlar sayesinde Diaspora’nın Ermeni kuruluşlarıyla ve ABD’deki, diğer ülkelerdeki uluslararası örgütlerin etkili temsilcileriyle Ermenistan ve Karabağ’ın bağlantısı sağlandı.

Arman Tatoyan ayrıca bugüne kadar ABD’li Ermeni avukatlarının kendi bilgi ve tecrübeleriyle destek vermeye devam ettiklerini vurguladı. Onlar hem hukuksal, hem siyasi ve askeri hassas konulara değiniyorlar.

Çok yoğun olduklarına rağmen ABD’li Ermenin avukatlar Ermenistan’dan gelen ricalarına hemen cevap veriyorlar.

ERMENİ HABER AJANSI