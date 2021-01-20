44 yaşındaki esir, Azeriler tarafından birkaç gün önce öldürülüp Hadrut’ta gömüldü

44 yaşındaki esir, Azeriler tarafından birkaç gün önce öldürülüp Hadrut’ta gömüldü

Azerbaycanlılar, ellerindeki Ermeni esirleri katletmeye devan ediyor.

Ekim ayında, kendi evinde esir alınan ve iade edilen 44 esirle birlikte geri dönen Saşa Karakhanyan’ın esir oğlu Arsen, birkaç gün önce öldürülüp, Hadrut’un köylerinden birinde gömülmüş olarak tesadüfen bulundu.

Arama ekipleri tarafından daha önce taranan bir yerde tespit edilen yeni bir toprak kümesi, kazıldıktan sonra Arsen’in çürükler içindeki cansız bedeni bulunmuştur.

Ancak Azeriler tarafından sosyal ağlarda yayınlanan bir videodan, esir olduğu tespit edilen Arsen’in, nerede bulunduğu konusunda bir bilgi bulunmamaktaydı.

Ermenistan Kamu Radyosu