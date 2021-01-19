Yol açma programının amacı nedir ? – Ermenistan Kamu Radyosu

Moskova’daki üçlü görüşmenin ardından yapılan altyapı engellerinin kaldırılmasının Ermenistan’ın kalkınmasına da katkı sağlayacağına dair açıklama gerçeklikten çok propaganda çünkü ayrıntılar ve koşullar çok daha önemli. Bu konuyu ‘Lragir.am’e ‘Modus Vivendi’nin başkanı Ara Papyan değindi.

Ermenistan’dan Rusya’ya gidebilmek için, Ermeni yükünün Nahçıvan topraklarından, (oldukça uzun, 200 km) Meğri koridorundan ve ardından birkaç yüz kilometre geçmesi gerektiğini belirtti. (Bakü’nün içinden geçmesi gerel)

“Bu yol tamamen kontrolsüz bir yol ve Azerbaycan kontrolü altında olacak. Bu nedenle, güvenlik garantisi yoktur.

Ve bunu Azerbaycan fırsatlarıyla karşılaştırmak yanlış, çünkü Azeriler Meğri koridorundan sadece 48 km geçecek.

Ve en önemlisi, bu kısım Rus güvenlik güçleri tarafından kontrol edilecek, 9 Kasım sözleşmede bu var.”

Gürcistan topraklarından geçmek çok daha kolay ve daha karlı, çünkü ihracatımızın büyük kısmının ya Rusya’nın Avrupa kısmına ya da Avrupa ülkelerine gittiğini anlamalıyız.

Başka bir deyişle, bu yol ekonomik olarak da bizim için karlı değil” dedi Papyan.

Papyan’a göre aslında bu şekilde Azerbaycan Nahçıvan ile direkt kara yolu sağlıyor, Naçıvan boşaltılırken, bizim için tehlikeli olan bu programla gelişecekler.

Papyan, tüm bunların sonucunda Syunik’te hangi sorunların ortaya çıkabileceğini kaydetti.

“Syunik nüfusunun önemli bir kısmı, her yıl binlerce İran kamyonunun Syunik’ten geçmesi nedeniyle yaşıyor.

Şimdi, demiryolunun inşası durumunda, bu akış önemli ölçüde azalacak, çünkü insanlar malları demiryolu ile taşıyacak, Nahçıvan’a getirilecek ve Nahçıvan üzerinden alınacak.

Aynısı Ermenistan’a mal getirmek için de geçerli, yani Zangezur tedavülden çıktı. Ve iş yoksa göç var. Bugün Syunik’te birçok köyden topraklar ve meralar alınmış, insanlar iş sorunuyla karşı karşıya.

Üstelik Zangezur’dan geçecek ve sınır bölgesinde belirecek araçlar, Azeriler onlara düzenli ateş edecek, korku uyandıracaklar, sadece o kamyonlar gitmesin diye.

Ermenistan Kamu Radyosu