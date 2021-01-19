Tuzla Ermeni Yetimhanesi, Kamp Armen Gençlik Merkezi’ne dönüştürülecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hrant Dink’i katledilişinin 14’üncü yılında andı, Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin Kamp Armen Gençlik Merkezi’ne dönüştürüleceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilişinin 14. yıl dönümünde bir paylaşım yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hrant Dink’i katledilişinin 14’üncü yılında andı, Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin Kamp Armen Gençlik Merkezi’ne dönüştürüleceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilişinin 14. yıl dönümünde bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, Dink’in büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin Kamp Armen Gençlik Merkezi’ne dönüştürüleceğini açıkladı.

İmamoğlu, İBB meclisinden oybirliği ile çıkan karar doğrultusunda Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin alanıyla ilgili plan değişikliğinin kabul edildiğini söyledi. Kamp Armen Gençlik Merkezi olarak kullanılacak yetimhanenin plan çalışmaları başladı.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Anısına saygıyla…

Gazeteci Hrant Dink’in büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin alanıyla ilgili plan değişikliği İBB Meclisimizden oy birliğiyle geçti. Böylece, kurulacak Kamp Armen Gençlik Merkezi’nin önünde herhangi bir engel kalmadı. Vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum.”

Anısına saygıla… Gazeteci #HrantDink’in büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin alanıyla ilgili plan değişikliği İBB Meclisimizden oy birliğiyle geçti. Böylece, kurulacak Kamp Armen Gençlik Merkezi'nin önünde herhangi bir engel kalmadı. Vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/ryXT3zOmT4 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 19, 2021

BirGün Gazetesi