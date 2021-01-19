Türk Diyanet Vakıf-Sen’den İncil gönderilen aileye Kur’an-ı Kerim hediyesi ​Ordu’da yaşayan bir ailenin, bilgisi dışında misyonerlerce İncil gönderilmesine tepki gösteren Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, aile ile görüşerek kendilerine Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Geçtiğimiz cumartesi günü Ordu’nun Altınordu ilçesi Akkese Mahallesinde yaşayan bir aileye misyonerlik faaliyetleri sürdüren internet sitesi tarafından izinsiz şekilde gönderilen İncil ve Hristiyanlık ile ilgili kitaplara tepki gösteren Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, aile ile görüşerek kendilerine Kur’an-ı Kerim hediye ettiklerini söyledi.

“Misyonerlik faaliyetlerine dur demeliyiz. Bu kapsamda en önemli sorumluluk bizlerde.” diyen Ünal, misyonerlerce İncil ve Hristiyanlık ile ilgili kitaplar gönderilen aile ile görüşerek kendilerine Kur’an-ı Kerim gönderdiklerini ve Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak bu konunun peşini bırakmayacaklarını ve işin kaynağını hukuki yoldan öğrenmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Türkiye’de uzun yıllardır bu türden faaliyetler gerçekleştirildiğini açıklayan Ünal, “Yine bir organize misyonerlik faaliyet ile karşı karşıyayız. Site tarafından izinsiz bir şekilde evlerine bu kitapların gönderildiği aile ile görüştüm. Kendilerinden durum ile ilgili bilgi aldım ve Kur’an-ı Kerim hediye etmek istediğimizi ilettim. Vatandaşımızda bu durumdan memnuniyet duyacağını ve gönderilen Kur’an-ı Kerimi evinin en güzel yerinde bulunduracağını söyledi. Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak konunun üzerine gideceğiz ve hukuki mücadelemizi başlatarak bu işin peşini bırakmayacağız. Düşünebiliyor musunuz karşımızdaki sistem ‘İslam’ı düşman olarak gören insanlar’ ülkemizin her tarafına, en ücra köşelerine ulaşarak vatandaşlarımızı rahatsız ediyorlar. Bu işler bu kadar kolay olmamalıdır.” dedi.

Kur’an-ı Kerim’i aileye ulaştıracaklarını söyleyen Ünal, “Buradan tüm halkımıza sesleniyorum, misyonerlik veyahut bu mihmanda bir durum ile karşılaşan herkesi duyarlılığa davet ediyorum. Türkiye Kamu-Sen olarak Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak yıllardan beri mücadelemiz sürüyor ve sürecektir.” ifadelerini kullandı. (İLKHA)

https://dogruhaber.com.tr/haber/723159-turk-diyanet-vakif-senden-incil-gonderilen-aileye-kuran-i-kerim-hediyesi/