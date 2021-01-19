Tuğrul Türkeş Milliyet’e konuştu: Azgın milliyetçilikle kastım…

ÖNDER YILMAZ

Türkeş, TÜDEV’in resmi internet sitesindeki “makaleler” bölümünde, “Azgın Milliyetçilik: 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Dünya ve Türkiye’deki gelişmeler üzerine” başlıklı bir makale yayınladı.

Türkeş, kaba sloganlar ve salt hamasetten beslenmeye muhtaç milliyetçilik şablonunu “azgın milliyetçilik” olarak tanımlarken, “bunun sosyolojik tabanda kök salmaya yakın olabileceği tehlikesini görüyorum” uyarısında bulundu. Türkeş, şöyle devam etti:

Islah ihtiyacı

“Toplum tabanında bu yönde birtakım düşünce kusurlarının, kimi reflekslerin olması, azgın milliyetçiliğe karşı yeni bir metot ve ıslah ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Azgın milliyetçilik bilime aykırıdır. Teknolojik dönüşümü kötüye kullanır. Azgın milliyetçiliğin mahir olduğu tek şey şiddetli yıkımdır. Oysa Türk milliyetçiliği; ‘yapmak’ üzerinedir; ‘inşa etmek’, ‘kurmak’ ve ‘çözmek’tir.(…) Ben filizlenen bu azgın milliyetçiliğe karşıyım.”

Tepki gösterdi

Türkeş, bu makaleyi neden kaleme aldığını Milliyet’e anlatırken, bir aydan fazla süredir konu üzerinde bilimsel çalışmalar yürüttüğünü, uzun süredir dünyada ve Türkiye’deki milliyetçiliğin gelişim sürecini mercek altına aldığını kaydetti. Türkeş, “azgın milliyetçilik” kavramının çerçevesini ise, “azgın milliyetçilikle kastım sadece yurtiçi değil, ABD Senatosu’nu da basan, Almanya’da Türklerin dükkanlarını da yakan, faklı inançlara yönelik saldırılarda bulunanlar ve elbette Türkiye’de de etnik bölücülük yapanlardır. Kürtler üzerinden ayrımcılık, Aleviler üzerinden mezhepçilik, Hıristiyanlar ve azınlıklar üzerinden dışlayıcılık Türk milliyetçiliği olamaz” şeklinde çizdi.

Herkesin makalede, “azgın milliyetçilik” kavramına odaklandığını, “isyan vadisi” nitelendirmesinin de önem arz ettiğini belirten Türkeş, “isyan vadisinde olan kim varsa empati kurularak kucaklanması gerektiğine” işaret etti.

Milliyet Gazetesi