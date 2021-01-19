“Sevgi için teşekkürler.” Kardaşyan’ın abone sayısı rekor 200 milyona ulaştı

Ünlü Amerikan-Ermeni televizyon yıldızı ve işadamı Kim Kardaşyan müjdeden dolayı takipçilerine teşekkür etti. Dünya çapındaki hayran sayısının 200 milyon rekora ulaştığını duyurdu.

Instagram’da kahverengi çizgili güzel fotoğraflar yayınlayarak “Sevgi için teşekkür ederim” diye yazdı.

Aboneler yazının altına “Kraliçe, harika görünüyorsun” diye yazdılar.

Kim’in abone sayısındaki artışın, ünlü rapçi Kanye West’ten boşanmasıyla ilgili haberlerle de bağlantılı olması mümkündür.

Kim Kardashian, 21 Ekim 1980’de Los Angeles, California’da doğdu. Ünlü avukat Robert Kardaşyan ve Kris Jenner’ın kızıdır. Kim, kendisi hakkında yarı Ermeni, dörtte biri İskoç, dörtte biri Hollandalı olduğunu söylüyor.

Ermenistan Kamu Radyosu