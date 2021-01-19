Namazında niyazında Müslümandı şimdi papaz oldu

“İyi bir Müslümandım” diyen isim, nasıl Hrıstiyan bir papaz olduğunu anlattı.

Müslüman bir ailede büyüyen ve sonrasında Hristiyanlığı benimseyip papaz olan Mardin Protestan Kilisesi Pastörü Ender Peker, Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’a konuştu.

“Kutsal Kitap’ta Medler” kitabını yazan Papaz Ender Peker, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğdu. “İyi bir Müslümandım” diyen Ender Peker, nasıl Hristiyan bir papaz olduğunu şöyle anlattı:

“İsmim Ender Peker. Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Comelaş köyünde doğdum. Biz Zaza Kürtlerdeniz, Zazaca lehçesini konuşuyoruz, Kurmanci değil. Müslüman bir aileden dünyaya geldim, öyle büyüdüm. İlahiyat ve teolojiye her zaman ilgim oldu, okuyordum. Toplumumuz ağırlıkta Müslüman ama Hristiyan, Yahudi toplumlar var, Budistler ve daha birçok farklı topluluklar var. Birgün amcamla sohbet ediyorduk. Ona, Müslümanlığın tek gerçek din olduğunu nereden biliyoruz diye sordum. Birçok farklı din var ve herkes benim dinim doğru olandır diyor. O da okumadıkları için bunu bilmediklerini, atalarımız böyle inandığı için bizim de bu geleneği sürdürdüğümüzü söyledi. O zaman şunu düşündüm, eğer yanlış yapıyorsak cehenneme gideceğiz. Bir dine inanıyoruz ama ilmi olarak onun doğruluğunu, hakikatini bilemiyorsak bu kötü bir şeydir. Allah’ın huzuruna çıktığımızda artık bunun geri dönüşü yoktur.

Siz de bu düşünce üzerine araştırmaya başladınız…

Evet, bu düşünce üzerine araştırmaya ve okumaya başladım. Kur’an vardı Onu okuyorduk. Tevrat, Zebur, İncil’i ve yine Hint dinleri üzerine de kitaplar okudum. Böylece İsa Mesih’e inanmaya karar verdim.

Dindar bir Müslüman mıydınız? Namazında niyazında yani…

Evet. İyi bir Müslümandım. Şimdi de bizim köye giderseniz herkes benim din bilgimi bilir. Köy imamı benim için ‘bu büyük bir alim olacak’ derdi. Arada bir köye ziyarete gidiyorum, bana ‘İmam büyük bir alim olacak demişti sen gidip papaz oldun’ diyorlar. Ben de ‘bu da alimlik değil mi, yani alimlik illa imam olmaktan mı geçiyor’ diye karşılık veriyorum. Alim olmanın birçok farklı çeşidi vardır.”

OdaTv