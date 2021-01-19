Kılıçdaroğlu Hrant Dink’i andı: Anadolu’nun bir evladıydı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katledilmesinin 14. yıldönümünde Hrant Dink’i bir mesajla andı. Kılıçdaroğlu bir videoyla paylaştığı mesajında “Hrant Dink, Anadolu topraklarının bir evladıydı. Hoşgörüyle yoğrulmuş bu coğrafyada nefrete karşı sevgiyi büyütmekten asla vazgeçmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

DUVAR – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2007 yılında uğradığı suikastla katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hrant Dink, Anadolu topraklarının bir evladıydı. Hoşgörüyle yoğrulmuş bu coğrafyada nefrete karşı sevgiyi büyütmekten asla vazgeçmemeliyiz. 14 yıl önce aramızdan koparılan Dink’i saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımında, Dink’in görüntülerinin bulunduğu bir video da yer aldı. (HABER MERKEZİ)

Hrant Dink, Anadolu topraklarının bir evladıydı… Hoşgörüyle yoğrulmuş bu coğrafyada nefrete karşı, sevgiyi büyütmekten asla vazgeçmemeliyiz. 14 yıl önce aramızdan koparılan #HrantDink’i saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/oyb6dXY6sk — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 19, 2021

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