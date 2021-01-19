Kars askeri tatbikatları bölge için yeni bir tehdit – Ermenistan Kamu Radyosu

“Kars askeri tatbikatları sadece Ermenistan için değil Rusya için de tehdit oluşturuyor”. Ulusal Bilimler Akademisi Doğu Çalışmaları Enstitüsü müdürü Ruben Safrastyan, ‘Radiolur’ ile yaptığı konuşmada, Şubat ayında yapılacak Türk-Azerbaycan askeri tatbikatlarına ve hedeflerine atıfta bulunarak, “Bunlar zaten oluşturulmuş geleneğin bir devamı” dedi.

1-12 Şubat tarihlerinde Türkiye, Ermenistan sınırına yakın Kars kentinde, Azerbaycan askerlerinin de katılacağı askeri tatbikatlar düzenleyecek. Türkiye ve Azerbaycan en son, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalardan birkaç hafta sonra Temmuz ayında ortak askeri tatbikatlar düzenledi.

Bu büyük çaplı askeri tatbikatlar Nahçıvan, Bakü ve Gence dahil Azerbaycan’ın her yerinde yapıldı. Türkiye, askeri tatbikatların ardından, Eylül ayında Dağlık Karabağ’a karşı başlatılan savaşta kullanılan silahlarının ve gruplarının çoğunu Azerbaycan’da bıraktı.

Yeni Türk-Azerbaycan askeri tatbikatlarından neler beklenmeli, asıl hedefleri nedir ve Artsakh ve Ermenistan ile ne ölçüde ilişki kurabilirler?

Ermenistan Kamu Radyosu