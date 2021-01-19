İran, Ermenistan ile yapılan ekonomik projeleri desteklemeye hazırdır

İran İslam Cumhuriyeti’nde Ermenistan’ın olağanüstü ve tam yetkili Büyükelçisi Artashes Tumanyan, İran Dışişleri Bakanı’nın ekonomik politikalarından sorumlu Yardımcısı Seyed Rasool Mohajer ile bir araya geldi.

Ermenistan Büyükelçiliği’nden yapılan aıklamaya göre, görüşme sırasında Büyükelçi, Ermenistan–İran ekonomik bağlarının mevcut durumu hakkında İran’lı yetkiliye bilgi iletti. Özellkle altyapılar, ticaret ve yatırım alanalrına dair konular ele alındı.

Taraflar, Artsakh (Dağlık Karabağ) savaşından sonra oluşan durumda ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yeni imkan ve perspektifleri konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Mohajer, İran Dışişleri Bakanlığı ve kendi adına, Ermenistan–İran ekonomik projelerin gerçekleştirilmesine destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI