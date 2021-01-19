İmamoğlu: Hrant Dink’in büyüdüğü yetimhanenin yerine gençlik merkezi kurulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilişinin 14. yıl dönümünde bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, Dink’in büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin Kamp Armen Gençlik Merkezi’ne dönüştürüleceğini açıkladı.

İmamoğlu, İBB meclisinden oybirliği ile çıkan karar doğrultusunda Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin alanıyla ilgili plan değişikliğinin kabul edildiğini söyledi. Kamp Armen Gençlik Merkezi olarak kullanılacak yetimhanenin plan çalışmaları başladı.

‘HERHANGİ BİR ENGEL KALMADI’

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Anısına saygıyla…

Gazeteci Hrant Dink’in büyüdüğü Tuzla Ermeni Yetimhanesi’nin alanıyla ilgili plan değişikliği İBB Meclisimizden oy birliğiyle geçti. Böylece, kurulacak Kamp Armen Gençlik Merkezi’nin önünde herhangi bir engel kalmadı. Vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum.”

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