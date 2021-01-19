Hrant Dink, katledilişinin 14. yılında anılıyor: Şişli’de yollar kapatıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in, katledilmesinin üzerinden 14 yıl geçti.

ARTI GERÇEK- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 14. yılında pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi anılıyor.

Agos Gazeteci Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 17 yaşındaki Ogün Samast tarafından öldürülmesinin üzerinden 14 yıl geçti. Dink’i hedef gösterenler ve korumayanlar yargılanmazken gelinen son aşamada 7’si tutuklu, 13 firari, 76 sanıklı yargılandığı dava kapsamında yargılanan isimler arasında Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, dönemin Trabzon İl jandarma Komutanı Ali Öz, dönemin Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek, cinayetin işlendiği dönem Trabzon Emniyet Müdürü olan Reşat Altay, Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olan Engin Dinç, cinayetin işlendiği sırada İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler gibi isimler yer aldı.

Dosya Avukatı Hakan Bakırcıoğlu, Artı Gerçek’e yaptığı açıklamada Hrant Dink’e yönelik linç sürecini örgütleyenler hakkında etkili bir soruşturmanın yürütülmediğini ve cinayete giden süreçte yer alan kişilerin cinayet ile bağlarının açığa çıkarmaya yönelik soruşturmanın derinleştirilmediğini vurguladı.

VURULDUĞU YERDE KARANFİLLERLE ANILDI

Dink için mezarı başında yapılan anmanın ardından Agos Gazetesi önüne geçildi. Dink’in vurulduğu noktaya karanfiller bırakıldı.

ÇEVRİMİÇİ ANILIYOR

Dink’in öldürülüşünün 14. yılında yapılacak geniş katılımlı anma ise pandemi koşulları nedeniyle online gerçekleştiriliyor. Yurttaşlar, http://hranticinadaleticin.org/ sitesi üzerinden Agos Gazetesi üzerine pankart bırakılabiliyor. Pankartların bırakıldığı noktalar harita üzerinden görülebiliyorken 14.45’te başlayacak canlı yayın da bu site üzerinden takip edilebilinecek.

GAZETENİN ÖNÜNDE POLİS ABLUKASI, YOL KAPATILDI

Öte yandan gazete önünde sınırlı katılımla yapılacak anma öncesi gazete binası polis ablukasına alındı. Halaskargazi Caddesi Osmanbey Kavşak ile Harbiye Müze Işıklar arası, Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak, Şafak Sokak, Özgür Sokak Şişli istikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatıldı.

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