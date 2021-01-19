Hrant Dink, İzmir’de anıldı: Gerçek adalet tecelli edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!

Hrant Dink, İzmir’de anıldı: Gerçek adalet tecelli edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink katledilişinin 14’üncü yılında İzmir’de düzenlenen törenle anıldı. Yapılan açıklamada, “Hrant’ı unutturmaya çalışanlara inat, faşizme inat Türkiye’nin dört bir yanında sokaklarda, meydanlarda bu katliamı ve ardındakileri teşhir etmeye devam edeceğiz!” denildi.

Türkan ŞİŞOĞLU

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, katledilişinin14’üncü yılında Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink için anma töreni düzenledi.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen anma töreninde konuşan KESK dönem sözcüsü Necip Vardal, bekledikleri adaletin halkların eşitliğini bu topraklarda tekrar yeşerteceğini ifade ederek, “Hak ve hakikat arayışında geçen 14 yılda katillerin eline silah veren, onları cesaretlendiren, cinayeti örgütleyen, soruşturmayı karartan devlet içindeki yapı yargı önüne çıkarılmadı, verilen sözler tutulmadı” dedi. “Tam tersine Hrant Dink’i ölüme götüren neredeyse tüm resmi görevliler el üstünde tutuldu, terfi ettirildi” diyen Vardal, “Bu karartma, unutturma, üstünü örtme, örgüt bulamama operasyonunda 14 yıldır adalet can çekişiyor. Uğur Mumcu, Hrant Dink, Musa Anter, Metin Göktepe gibi onlarca cinayetin arkasındaki güçler açığa çıkarılmadan, bu konuda samimi bir hesaplaşma ve yüzleşme yaşanmadan bu kara leke tarihimizden asla silinmeyecektir” ifadelerini kullandı. HRANT VE ADALET İÇİN MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ “Barış ve kardeşlik elçisi, halkların kardeşliği için mücadele eden bir bilgeyi katlederek amaçlarına ulaşacaklarını zannedenler bilmelidir ki; halklar, inançlar, kültürler zengini bu topraklarda ırkçı zihniyetin hâkim olmasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuşan Vardal, şöyle devam etti: “’Hiçbir güvercinin tedirginlik duymayacağı’ bir Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak belirtmek isteriz ki içinde olduğumuz bu karanlığı, Hrant’a verdiğimiz sözümüzle bozacağız! Eşitlik, özgürlük ve demokrasi bu topraklarda yeşerene kadar ve gerçek adalet tecelli edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz! Hrant’ı unutturmaya çalışanlara inat, faşizme inat Türkiye’nin dört bir yanında sokaklarda, meydanlarda bu katliamı ve ardındakileri teşhir etmeye devam edeceğiz! 14 yıl önce kaybettiğimiz ‘Hrant Dink’i tüm mücadele azmimizle bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz!”

BirGün Gazetesi