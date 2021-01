Hrant Dink çeşitli illerde anıldı, adalet talebi haykırıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 14’üncü yılında Anadolu’nun çeşitli kentlerinde anıldı. Anmalarda adalet talebi haykırıldı ve kardeşlik sloganları atıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, yazar, Ermeni aydını Hrant Dink, katledilişinin 14’üncü yılında Anadolu’nun çeşitli kentlerinde anıldı. Düzenlenen anma törenlerinde “Faşizme inat kardeşimsin Hrant” sloganları atıldı, adalet talebi haykırıldı.

Düzenlenen eylemlerden öne çıkanlar şöyle:

İZMİR: “ADALET İÇİN MÜCADELEYİ YÜKSELTECEĞİZ”

Hrant Dink için İzmir’de düzenlenen anma etkinliği | Fotoğraf:Evrensel

İzmir Emek ve Demokrasiye Güçleri, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenledikleri eylemde Hrant Dink’i andı.

“Faşizme inat kardeşimsin Hrant”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atılan eylemde basın açıklaması okuyan Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal, dava sürecine değinerek, “Bu davada gelecek adalet, basit bir ceza kararı olmayacaktır. Beklediğimiz adalet, halkların eşitliğini ve kardeşliğini, demokrasiyi, özgürlüğü bu topraklarda yeniden yeşertecektir. Dolayısıyla bu davanın 14 yıldır sürüncemede kalmasının nedeni, adaletin, muktedirleri yerinden edecek güce sahip olmasında yatmaktadır” dedi.

Uğur Mumcu, Hrant Dink, Musa Anter, Metin Göktepe gibi onlarca cinayetin arkasındaki güçler açığa çıkarılmadan, bu konuda samimi bir hesaplaşma ve yüzleşme yaşanmadan bu kara lekelerin tarihimizden asla silinmeyeceğini vurgulayan Vardal, “Halkların bir arada kardeşçe yaşamasına yönelik ırkçı ve faşist yönelimlerin devrede olduğu böyle bir dönemde bizler hak ve hakikat arayışında Hrant için, adalet için mücadeleyi yükseltmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ESKİŞEHİR: “İKTİDAR DOĞRUDAN SORUMLUDUR”

Hrant Dink için Eskişehir’de düzenlenen anma etkinliği | Fotoğraf:Evrensel

Hrant Dink, Eskişehir’de Adalar Migros önünde düzenlenen basın açıklamasıyla anıldı.

Eskişehir Demokrasi Güçleri tarafından gerçekleştirilen açıklamada, cinayetin hâlâ aydınlatılmadığına dikkat çekilerek cinayete göz yumanların, arkasındaki güçlerin açığa çıkarılmadığı dile getirildi.

Basın açıklamasını okuyan Şükriye Ercan, “Başta MİT ve Genelkurmay olmak üzere polis, asker, yargı, bürokrasi, dolayısıyla da tüm bu devlet kurumlarının bağlı olduğu siyasi iktidar, Hrant’ın hedef haline getirilmesinde, öldürülmesinde, öldürüldükten sonra faillerin üzerinin örtülmesinde doğrudan sorumludur” dedi.

19 Ocak’ın son 14 yıldır bir yüzleşme çağrısı olduğunu belirtilen Ercan, “Bu dava, bu yüzleşmenin de davası olduğu için hızlandırılmış mahkeme kararıyla bitirilemez. Hrant’ın gerçek katillerinin açığa çıkarılması, barış içerisinde yaşamanın, daha güzel ve daha özgür bir Türkiye’nin gereğidir” ifadelerini kullandı.

MALATYA: “GERÇEK BİR YÜZLEŞME SAĞLANANA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Hrant Dink için Malatya’da düzenlenen anma etkinliği | Fotoğraf:Evrensel

Malatya’da İnsan Hakları Derneğinin çağrısıyla Hrant Dink’in doğduğu evin önünde anma töreni ve basın açıklaması düzenledi. Anmaya EMEP, KESK, HDP, ÖDP, ESP ve Pir Sultan Abdal kültür Derneği katıldı.

İHD adına açıklamayı okuyan Mehmet Tuncel, sorumluluların hâlâ ortaya çıkarılmadığını vurguladı. Tuncel, “Sorumluların korunmasının nedeni bu konuda bağımsız, etkili ve kapsamlı soruşturmanın yürütülememesi, yani uygulanan cezasızlık politikasıdır. İnsan hakları savunucusu olarak cezasızlık politikasına hayır diyoruz” dedi.

Hırant Dink’in mücadelesinin sürdüreceklerini ifade eden Tuncel, “Hırant Dink’in mücadelesi yaşamın her alanında var olmaya devam edecek. O her gün, her hak ve adalet arayışında, her demokrasi arayışında, her demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yanı başımıza konan barış güvercini olmayı sürdürecek. Bizler insan hakları savunucuları olarak ülkemizde geçmişle gerçek bir yüzleşme sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” mesajını verdi. (EVRENSEL)

Evrensel Gazetesi