HBDH, Hrant Dink’i andı: Faşizmi ve ırkçılığı yıkacağız

‘ERMENİ KELİMESİ NEFRET VE DÜŞMANLIK KELİMESİ OLARAK KULLANILMIŞ’

Ermeni halkının katliam politikaları içerisinde özel olarak hedef alındığını hatırlatılan açıklamada, “Faşist T.C tarihi boyunca bu halka karşı uyguladığı katliam ve soykırımın yanında “Ermeni” kelimesini dahi egemen Türklüğün tesisi ve devamı için kendi egemen dilinde hep bir nefret ve düşmanlık öğesi olarak kullanmış ve ırkçı demagojilerle zehirlediği geniş kitlelerin bilincinde bu sözcüğü bir hakaret öğesi olarak yerleştirmeye çalışmıştır. Bu öğe egemen Türklüğün bekasının devamı için kullanılmaya çalışılmakta ve Türk şovenizminin temel ayaklarından biri olmaya devam etmektedir. Türk devletinin tepesine hakim olan “affedersiniz Ermeni” ifadesiyle, işte bu dille ifadesini bulan şey, hiç eksiksiz faşist Türk devletinin kendisidir. İşte bu yüzden Ermeni halkına yaklaşım, yaşadığımız topraklarda, tıpkı Kürt halkına ve Kürt sorununa yaklaşım gibi faşizme ve ırkçılığa yaklaşımın turnusoludur. Ve yukarıda bahsettiğimiz 19 ocak 2007 tarihinden bu yana o tarihte yüzbinlerin sahiplenerek birlikte haykırdığı “hepimiz Ermeni’yiz” şiarı sahiplenilmeden Türkiye ve Kürdistan’da ne ırkçılığa karşı durulabilir ne de antifaşist olunabilir” diye belirtildi.

‘SU TOPRAKTA ÇATLAĞINI BULUR’

Açıklamanın devamında ise şunlara dikkat çekildi: “Bu topraklarda on yıllardır vurularak katledilerek bir avuç kalmış Ermeni halkından biri olan Hrant Dink, bir devlet suikastiyle katledildi. Katledilişinden bir süre önce katıldığı bir etkinlikte topraklarından ayrı kalmış bir Ermeni kadınının ‘su toprakta çatlağını buldu’ diye biten hikayesini anlattıktan sonra şunları söylemişti: ‘Biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin bu toprakları alıp gitmek için değil, bu toprakların dibine girmek için’

‘KURTULUŞ İÇİN SAVAŞI BÜYÜTÜYORUZ’

Bugün Hrant’ın ve milyonlarca emekçinin böylesine bağlı olduğu o topraklarda, köklü ve derinden gelen bir hareket yükseliyor. Ezilen halklar kurtuluşları yolunda sağlam ve güçlü adımlarla ilerliyor. Birleşik devrim faşizmi yıkma ve özgürlüğü yaratma mücadelesinde her geçen gün daha sağlam adımlarla hedefine koşuyor. Ezilen halklar ve emekçiler birleşik devrimin kenetlenmiş ellerinin dalgalandığı bayrağın altında birleşiyor. HBDH ezilen halkların özgürlüğü ve emekçilerin kurtuluşu için savaşı büyütüyor.

Hrant Dink’i katledilişinin 14’üncü yıl dönümünde saygı ile anıyor, onun ölümsüzlüğe yürüyüşüyle faşizme ve ırkçılığa vurduğu darbeyi faşist devleti yıkma, özgürlüğü kazanma mücadelemizle hedefine ulaştıracağımıza söz veriyoruz.”

https://anfturkce.com/guncel/hbdh-dink-i-olum-yildonumunde-andi-150965