Fahrettin Altun: FETÖ Hrant’ı bizden koparalı 14 yıl oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 14’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesada, “Kalemi hep kardeşlik için çırpındı. Hain terör örgütü FETÖ Hrant’ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu’ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Altun, 19 Ocak 2007 tarihinde bir suikast sonucu İstanbul Şişli’deki gazete binası önünde öldürülen Hrank Dink’i Twitter üzerinden paylaştığı mesajla andı.

Altun’un mesajı şöyle: “Ülkemizin vicdanlı evladı, Anadolu’nun yürekli sevdalısıydı Hrant Dink. Bu toprakların harcındaydı onun alın teri, kalemi hep kardeşlik için çırpındı. Hain terör örgütü FETÖ Hrant’ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu’ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız”. (HABER MERKEZİ)

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