Fahrettin Altun: FETÖ Hrant’ı bizden koparalı 14 yıl oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilişinin 14’üncü yıldönümünde paylaştığı mesajda “Hain terör örgütü FETÖ Hrant’ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu’ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız” ifadelerini kullandı.

DUVAR – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’e ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Altun’un mesajı şöyle: “Ülkemizin vicdanlı evladı, Anadolu’nun yürekli sevdalısıydı Hrant Dink. Bu toprakların harcındaydı onun alın teri, kalemi hep kardeşlik için çırpındı. Hain terör örgütü FETÖ Hrant’ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu’ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız.” (HABER MERKEZİ)

Ülkemizin vicdanlı evladı, Anadolu’nun yürekli sevdalısıydı Hrant Dink. Bu toprakların harcındaydı onun alın teri, kalemi hep kardeşlik için çırpındı. Hain terör örgütü FETÖ Hrant’ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu’ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 19, 2021

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