Esirlerin iadesi ve diğer konular, Ayvazyan ve Lavrov telefon görüşmesi yaptı

Esirlerin iadesi ve diğer konular, Ayvazyan ve Lavrov telefon görüşmesi yaptı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Bilgiler, Ermenistan MFA’nın basın servisi tarafından rapor edildi.

Dışişleri Bakanları bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması konularına değindi.

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Açıklamada, “9 Kasım ve 11 Ocak’taki üçlü açıklamaların uygulanması bağlamında, Bakan Ayvazyan, insani sorunların tam olarak uygulanmasının önceliğini, her şeyden önce savaş esirlerinin, rehinelerin ve diğer tutukluların derhal ve güvenli bir şekilde ülkelerine gönderilmesinin önceliğini bir kez daha vurguladı.”

Bakan Ayvazyan, Azerbaycan’ın kontrolündeki topraklarda Artsakh’ın Ermeni dini ve tarihi-kültürel mirasının korunması hakkında konuştu. Ermenistan Dışişleri Bakanı, uluslararası profesyonel yapıların bu konudaki kesintisiz katılımının altını çizdi.

Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları da ikili ve çok taraflı formatlarda Ermeni-Rus gündemine atıfta bulundular.

Ermenistan Kamu Radyosu