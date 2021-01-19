Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları esirler meselesini ele aldılar

18 Ocak tarihinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından edinen bilgilere göre son günlerde yapılan telefon görüşmeleri devam ediyor ve bu sefer dışişleri bakanları bölgede istikrarın pekiştirilmesi ve güvenliğin sağlanmasıyla ilgili konular ele aldı.

9 Kasım ve 11 Ocak tarihlerinde varılan üç taraflı anlaşmalarda yer alan hükümlerinin hayat geçirilmesini önemseyen Ara Ayvazyan bir kez daha hümaniter meselelerin ve ilk önce esir takas sürecinin derhal, güvenli bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda Ermenistan Dışişleri Bakanı Azerbaycan’ın kontrolüne geçen Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) sınırlarında yer alan Ermeni dini ve kültürel mirasının korunmasına da dikkat çekti ve bu konuda uluslararası örgütlerinin aktif bir biçimde yer alması gerektiğini öne sürdü.

Ayvazyan ve Lavrov hem Ermenistan-Rusya iki taraflı, hem de çok taraflı ilişkiler bağlamında ortak gündemde yer alan konuları ele aldılar.

ERMENİ HABER AJANSI