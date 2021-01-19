Erivan ve Tiflis sonunda “Dostluk Köprüsü”nü inşa etmeye başlayacak

Ermenistan tarafı, Gürcü meslektaşları ile şartlar üzerinde anlaştıktan bir iki ay sonra topraklarında “Dostluk Köprüsü” inşaatına başlayacak. Bilgiler Ermenistan Bölgesel İdare ve Altyapı Bakanlığı Yol Dairesi tarafından verildi.

İnşaat çalışmaları Eylül 2019’da başlayacaktı ve 2021 sonbaharında Ermenistan-Gürcistan sınırındaki Debed Nehri üzerine “Dostluk Köprüsü” inşa edilecek. Geçen yıl teknik nedenlerle projenin uygulaması ertelendi. Ermenistan Bölge İdaresi ve Altyapı Bakanı Suren Papikyan ile Gürcistan Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı Maya Tskitaşvili’nin 12 Şubat 2020’de Tiflis’te yaptığı toplantıda proje uygulamasının yeni şartları tartışıldı.

Ermeni tarafı geçen yıl inşaata başlamayı planladı, ancak bir dizi faktör buradaki süreleri şimdiden etkiledi ․ Koronavirüs salgını ile ilgili salgın durum, ülkelerin yasama çelişkileri ve Ermenistan’daki sıkıyönetim.

Bölgesel İdare ve Altyapı Bakanlığı Yol Dairesi’nin verdiği bilgiye göre, Debed Nehri üzerinde “Sadakhlo-Bagratashen” sınır kontrol noktası alanında ikili “Dostluk Köprüsü” projesinin uygulanması inşaat öncesi aşamada.

Köprü inşaatının sözleşme bedeli yaklaşık 8.325.000 avro. Köprünün inşası için gerekli meblağın %50’si Ermeni tarafı, %50’si Gürcü tarafı tarafından karşılanacak.

Birbirinden 1 m mesafede iki ayrı köprü yapılacaktır. İki köprünün toplam genişliği 24,7 m, her biri – 11,85 m olacaktır. Köprünün yaklaşık 32 metrelik 5 uçuşu ve yaklaşan yolları olacak. Dış aydınlatma ve drenaj sistemi olacaktır.

Ermenistan Kamu Radyosu