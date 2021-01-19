Dink cinayetinde kimsenin bilmediği şüpheli ölüm

Caner Taşpınar yazdı: Dink ailesi avukatı Hakan Karadağ, Yasin Hayal’in kullandığı telefon hattının sahibi ve Ogün Samast’ın suikastta kullandığı silahı satan ismin ardından şimdi de bu şüpheli ölüm…

Bugün 19 Ocak…

14 yıl önce bugün, İstanbul’a geleli yaklaşık 5 ay olmuştu.

Okmeydanı Hastanesi’nin yanındaki Erkek Öğrenci Yurdu’na yerleşmiş, yeni hayatıma alışmaya çalışıyordum.

Kantinden gelen oda arkadaşım, gazetecilik okuduğum için, acı haberi bana yetiştirdi: “Hrant Dink’i öldürmüşler!”

Şişli’ye, Agos gazetesi önüne gittik; kalabalıkla birlikte cinayeti lanetledik.

Dink suikastıyla ilgili yargı süreci Nisan 2007’de başladı.

İlk duruşmalara yetişemedim, ancak İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalara Aydınlık gazetesi muhabiri olarak katıldım.

Adliye muhabirliğine Ergenekon davası, Hrant Dink cinayeti davası gibi ülke gündemini sarsan olaylarla başlamak kolay değildi.

Davayı duruşmalardan ibaret görmüyor, sık sık sorular hazırlayıp avukatlara gidiyordum.

Bir gün, Dink ailesi avukatlarından Avukat Kemal Aytaç’ın Beyoğlu’ndaki ofisine gittim. Sorularımı çıkardım, anlatmaya başladım…

Avukat Kemal Aytaç, dinledikten sonra “Sen ilgilisin bu davayla, bütün dosyanın bir örneğini vereyim sana çalış olur mu?” dedi.

“Çok mutlu olurum” deyip, klasörlerce dosyayı kaptığım gibi gazetenin yolunu tuttum.

“SAMAST’IN BENİM ÇALIŞTIĞIM İŞYERİNDE ÇALIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ BİR SORU”

Elimdeki tek kaynak Gazeteci Nedim Şener’in “Kırmızı Cuma” adlı kitabıydı. Başucu kitabım olmuştu.

Dosyaya nereden başlayacağımı çok iyi biliyordum;

Nedim Şener’in kitabında, Dink suikastında “büyük ağabey” olarak bilinen Erhan Tuncel’le mektuplaşmalar bölümü vardı.

Dava dosyasına göre, Erhan Tuncel’le tetikçi Ogün Samast’ı Yasin Hayal tanıştırmıştı. Ancak, kitaptaki mektuplarda, Erhan Tuncel ile Ogün Samast’ın aynı restaurantta birlikte çalıştığı bilgisi vardı.

Şener’in sorusunu Tuncel şöyle yanıtlıyordu: “Ogün Samast’ın benim çalıştığım işyerinde çalışması çok önemli bir soru. Benim kanalımla başlamamıştır. Olaydan sonra Samast’ı işe getiren şahsı gözaltına almışlar. Ya telefon kayıtlarından aldılar, ya da orada çok güçlü bir istihbarat ağı var.”

Binlerce sayfada, ifadeler arasında Göksu Restaurant’ı aramaya başladım.

Ve buldum…

“DİNK CİNAYETİNİN DEVLETE BEDELİ 150 TL MİDİR?”

Göksu Restaurant’ta çalışmış olan “Uğur” adındaki bir bar korumasıydı.

İfade tutanağında kayda değer bir şey yoktu.

Ancak, Dink davası sanıkları Erhan Tuncel, Ogün Samast ve Tuncay Uzundal burada birlikteydi.

Peki, buraya başka kimler geliyordu?

Bir an Trabzon’a gitsem bütün sis perdesini aralayacağımı hissettim, olmadı.

Pes etmedim, ana yol kapalı olunca, tali yolları akıl etmeye başladım.

Göksu Restaurant, bana göre çok önemliydi.

Neden mi;

Erhan Tuncel, Emniyet’in Yardımcı İstihbarat Elemanı (YİE) idi. Cinayetten önce ilişiğinin kesildiği açıklaması geldiğinde, para talebi de öne sürülmüştü. Halbuki gerçek hiç de öyle değildi:

“Benim hiçbir zaman Emniyet’ten para talebim olmadı. Aldığım ücret yaptığım işe göre komik rakamdır. Onların verdiğini ben bir gecede yiyordum. Dink cinayetinin devlete bedeli 150 TL midir?”

Göksu Restaurant mı maddi gelir sağlıyordu?

Trabzon’da, üç cinayet ortağının çalıştığı bir mekanda neler olmazdı ki…

Gelin, Rahip Santoro cinayetindeki, ayrıntıyı hatırlayalım.

Trabzon’daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Santoro’yu 5 Şubat 2006’da düzenlediği silahlı saldırıyla öldüren Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin…

Oğuzhan Akdin’in cinayette kullandığı Glock marka tabanca, “Sarı Osman” olarak bilinen Osman K. tarafından 28 Ocak 2006’da Trabzon’daki Yeşilyurt Restaurant’ta yaşanan ve adam öldürmeyle sonuçlanan bir eylem sonrası Alparslan Akdin’e verilmişti.

GÖKSU RESTAURANT’IN KORUMASI KONUŞMAKTAN VAZGEÇTİ

Göksu Restaurant’a dönelim…

Erhan Tuncel’in Başbakanlık Müfettişlerine vermiş olduğu 11.4.2008 tarihli ifadesinde “Göksu restaurantta çalışırken kendisine bir telefon geldiğini, birilerinin ona isim ve kurum belirmeden kendisi ile görüşmek istediklerini, kendilerine çalışmasını istediklerini, senin kim olduğunu biliyoruz dediklerini, o kim olduklarını sorduğunda sen biliyorsundur dediklerini, daha sonra kendisin Muhittin Zenit’i aradığını ve telefonu araştırttığını ancak kayıt bulamadığını sadece Maçka tarafından arandığını” belirtmişti.

Gözaltına alınıp ifade veren Tuncel’in arkadaşları da “Erhan restaurantta çalıştığı için eve geç saatlerde (2-3) gelirdi” diyordu.

Göksu Restaurant’ı merak etmemek elde değildi…

Öncelikle, Göksu Restaurant’ın sahibinin kim olduğunu bulmaya çalıştım, Trabzon’daki yetkili kurumları aradım ve ancak “Göksu değil de Günsu olabilir mi?” sonucuna ulaştım.

Restaurantın patronunu merak ediyordum, ama yanıt yoktu.

Elimde ne adı, ne de bir lakabı vardı. Kimliğine bir türlü ulaşamadım.

Aydınlık’ın Karadeniz sorumlusu İlyas Gümrükçü ağabeyi aradım.

İlyas Ağabey’e konuyu özetledim. Göksu Restaurant’ın koruması Uğur’un telefonunu dosyadan temin edip verdim. Uğur’a sorulması gereken soruları yazdım.

Koruma Uğur, görüşmeyi kabul etti.

Heyecanla, İlyas Ağabey’den gelecek yanıtları bekliyordum.

Haberler kötüydü.

Koruma Uğur, konuşmaktan vazgeçtiğini söyleyip telefonu kapatmıştı.

DÖRDÜNCÜ ŞÜPHELİ ÖLÜM

Peki, ne oldu bu patrona?

Son olarak, edindiğim bilgilere göre; trafik kazasında hayatını kaybetti.

Bu şahıs emniyette verdiği ifadesinde ise, Erhan Tuncel’in yanında çalıştığını kabul etmiş, fakat ne Ogün Samast’tan ne de Yasin Hayal’den bahsetmemişti. Bir de Tuncay Uzundal’ın çalıştığı bilgisini vermişti.

Göksu Restaurant’ın işletmecisinin şüpheli ölümü ilk değildi.

DİNK CİNAYETİNDEKİ ŞÜPHELİ ÖLÜMLER

Yasin Hayal’in kullandığı gizli telefon hattının sahibinin Esat Yorulmaz olduğu tespit edilmişti. Yorulmaz’a ulaşmak isteyen müfettişler, Yorulmaz’ın Dink suikastından yaklaşık 7 ay sonra trafik kazası geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede de bir gün sonra da hayatını kaybettiğini öğrendi.

Ogün Samast’ın suikastta kullandığı silahı 300 TL para ödeyerek temin ettiğini söylediği Ömer Pulatoğlu da suikasttan yaklaşık 6 ay önce deniz kazasında ölmüştü.

Dink ailesi avukatı Hakan Karadağ, üçlü priz kablosu ile mutfaktaki doğalgaz borusuna asılı olarak bulundu. Kız arkadaşı olan tartışması nedeniyle intihar ettiği öne sürülürken ailesi olayı davaya bağlamıştı. Aile, Ogün Samast’ın tehdidini hatırlatmıştı. Karadağ ile Samast arasında “tehdit” tartışması çıkmıştı. Karadağ, Mahkeme Başkanı Erkan Canak’a, Samast’ın başını sallayarak kendisine, “Sen bir cezaevine gel” dediğini ve elindeki kâğıda bir şeyler yazarak cebine koyduğunu söylemişti. Buna itiraz eden Samast da böyle bir kastının bulunmadığını belirterek, Hakan Karadağ’a “Bana hakaret etme” demişti. Samast, cebindeki kâğıdı Canak’a uzatmıştı. Canak’ın okuduğu kâğıtta Samast’ın, Karadağ’ın ismini yazdığı tespit edilmişti.

Caner Taşpınar

OdaTv