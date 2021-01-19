CHP’den Hrant Dink cinayetinin araştırılması için Meclis’e önerge

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hrant Dink cinayetinin “aydınlatılması ve gerçek sorumluların ortaya çıkarılması için” Meclis’e önerge verdi.

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Hrant Dink cinayetinin ivedi aydınlatılması ve cinayetin gerçek sorumlularının ortaya çıkarılarak bu cinayetin sorumlularının yargı önünde hesap vermeleri ile bundan sonra benzer cinayetlerin yaşanmaması amacıyla” Meclis Araştırması açılması için TBMM Başkanlığı’na önerge verdi. Önergede şu ifadelere yer verildi:

“Soruşturma ve incelemelerde Dink’in öldürüleceğinin devlet görevlileri tarafından bilindiği ve konuyla ilgili yazışmalar yapıldığına dair bilgi ve belgelere ulaşılmasına rağmen, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2007 yılında devlet görevlileri hakkında iddianame düzenlenmemiştir.”

“Hrant Dink’in öldürülmesiyle vicdanlar derin bir yara almış, toplumun pek çok kesiminde farklı etnik kimlikten ve dini inanıştan yurttaşta ortak bir acı yaratmıştır. Hrant Dink’in öldürülmesi akabinde etkin soruşturma süreci gerçekleştirilmemiştir!”

Teklifte, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 14 Eylül 2010 tarihli kararında Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Yaşam Hakkı”, “İfade Özgürlüğü” ve mahkemeye etkili başvuru hakkını ihlal ettiği yönündeki kararı hatırlatıldı.

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