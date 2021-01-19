Boğaziçililer Hrant Dink’i andı: #Buradasın

Okullarına rektör olarak atanan Melih Bulu’yu 4 Ocak’tan bu yana protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 14 yıl önce katledilen Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in salgın nedeniyle çevrimiçi düzenlenen anmasına kampüsten katıldı.

Fotoğraflar: Boğaziçi Dayanışması

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015’te AKP’den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’yu 2 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörlüğüne atamasına karşı protestolar Güney Kampüs’te geçen hafta nöbete dönüştü.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, bugün 14 yıl önce katledilen Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi düzenlenen anmasına kampüsten katıldı. Öğrenciler, kampüse Ermenice, Kürtçe ve Türkçe pankartlar astı.

Ne olmuştu?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak’ta, 2015’te AKP’den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi’ne kararname ile rektör olarak atadı.

2002’de Sarıyer AKP İlçe Örgütü’nün kuruluşunda yer alan Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmasına öğrenciler ve akademisyenler tepki gösterdi. İlk defa üniversite dışından bir rektör atandığını, bunun kabul edilemez olduğunu ve Bulu’nun “kayyım” olduğunu söyleyen öğrenciler, 4 Ocak Pazartesi Boğaziçi Üniversitesi’nde eylem düzenledi. Polis, burada öğrencilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Üniversite kapısına kelepçe vuruldu.

Bulu’yu protesto eden Boğaziçi Üniversitesi’nden akademisyenler de rektör devir-teslim törenine tepki göstererek Rektörlük binasına sırt dönme eylemi başlattı.

Polis, gösterilere katılan öğrencilerin evlerini bastı. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

“Kayyım rektör istemiyoruz”, “Melih Bulu istifa” diyen öğrenciler ve akademisyenler protestolarını 4 Ocak’tan bu yana sürdürüyor.

Melih Bulu kimdir?

Prof. Dr. Melih Bulu, 2016 ile 2019 yılları arasında İstinye Üniversitesi’nde dekanlık ve rektörlük yaptı. 17 Ocak 2020’de Haliç Üniversitesi rektörlüğüne atanan Bulu, bu görevde bir yılı tamamlamadan Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Bulu, 2010 ile 2016 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü’nde bölüm başkanlığı yaptı.

Aynı zamanda AKP Sarıyer İlçe Teşkilatı kurucularından biri olan Bulu, 2015’te AKP İstanbul 1. bölge milletvekili aday adayı oldu.

ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nden 1992 yılında mezun olan Bulu, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

(DŞ)

bianet