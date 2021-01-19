Babacan’dan Rakel Dink’e telefon

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 yıl önce katledilen AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in eşini telefonla aradı. Dink’i her zaman hayırla hatırladığını söyleyen Babacan, “Hrant Dink’in acısı sadece sizler için değil bizim için de hala çok taze” dedi.

Babacan, Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Agos Gazetesi’nden çıktığı sırada İstanbul’da katledilen Dink’i ölüm yıldönümünde andı. Babacan, gazeteci Dink’in eşi Rakel Dink’i arayarak, ülkemizin değerli bir aydını, düşünce dünyamızın önemli bir değeri olduğunu söyledi.

Babacan, sosyal medya hesabından da Ermenice “kardeşim” anlamına gelen #BuradasınAhparig” etiketiyle paylaşım yaptı. Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Bu ülkeyi ‘cennete çevirmeye talip’ iken güvercin tedirginliğine mahkum edilen sevgili Hrant Dink’i katledilişinin 14. yılında saygıyla anıyorum. #BuradasınAhparig”

Cumhuriyet Gazetesi