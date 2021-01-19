2 yıl önce çalınan “Salvador Mundi” tablosu apartman dairesinde bulundu

İtalya’da iki yıl önce bir katedralden çalınan Leonardo Da Vinci’nin Salvador Mundi yağlı boya tablosunun bir kopyası ülkenin güneyinde bir apartman dairesinde bulundu.

Napoli kentindeki San Domenico Maggiore Bazilikası’nda bulunan tablo Leonado Da Vinci okulunun önemli koleksiyonlarından biri olarak biliniyor.

ANSA haber ajansına göre yaklaşık 2 yıl önce ortadan kaybolan resim polisin düzenlediği operasyonda bir apartman dairesinde ele geçirildi.

Leonardo Da Vinci’ye atfedilen 15. yüzyıla ait paha biçilmez resim daha önce çalındığı katedrale geri döndü.

Öte yandan tablonun bulunduğu apartman dairesinin 36 yaşındaki sahibi gözaltına alındığı bildirildi.

La polizia trova in casa a #Napoli un importante #quadro rubato

"#SalvatorMundi" di scuola leonardesca, risalente al XV secolo #ANSA https://t.co/XPL2d1hWIo — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 19, 2021

yüzyılda yaşamış olan ünlü İtalyan ressam Leonardo da Vinci’nin Salvador Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) adlı İsa Peygamber tablosu, düzenlenen açık artırmada rekor fiyatla 450,3 milyon dolara satılmıştı.

Euronews