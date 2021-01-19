14 yıl sonra Rakel Dink böyle seslendi: Bırakın yıkılırsa yıkılsın

Rakel Dink: “Bırakın hangi duvar, hangi bina yıkılırsa yıkılsın, bu halk bundan iyisini inşa edecektir.”

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 14. yıl dönümünde anılıyor. Dink’in ölümünde ihmali ve sorumluluğu olmakla suçlanan yedisi tutuklu, 13’ü firari 76 kamu güvenlik görevlisinin yargılandığı dava ise hâlâ devam ediyor.

İstanbul Osmanbey’deki, Agos gazetesinin eski binasının önünde düzenlenen anma töreninde, Sebat apartmanına Dink’in fotoğrafları ve güvercinler yansıtıldı.

“HRANT’I ‘FETÖ ÖLDÜRDÜ’ DEMEK…”

Dünyanın her yerinden Hrant’ın Arkadaşları, “www.hranticinadaleticin.org” adresinde buluşarak “Buradasın Ahparig” yazan pankartlarını Hrant Dink’in öldürüldüğü yere bıraktı.

Hrant Dink’in eşi Rakel Dink anma konuşmasında, “Hrant’ı ‘FETÖ öldürdü’ demek ‘ben yapmadım elim yaptı’, ‘Ergenekon yaptı’ demek de ‘ben yapmadım ayağım yaptı’ demektir” dedi.

Rakel Dink şöyle konuştu:

“Burası unutturulmak istenen konuların hatırlandığı, hatırlatıldığı bir yer oldu. Burası acılarda kardeş olmayı öğrendiğimiz yer. Acıları paylaşmayı, yüzleştirme yeri oldu. Adalet ve doğruluk arayanların, isteyenlerin yeri oldu. Bu alan devletin işlediği, göm yumduğu, duyarsızca, acımasızca sonuçsuz bırakılan cinayetlerin, davaların dile getirildiği yer oldu. Bir kılıç artığı torunu olarak yaşadığımız acıları inkar etmek, yalanlamak yetmedi bir de sözde soykırım diyerek yalanlarına tüy diktiler. Birilerini acıtıyor muyuz, incitiyor muyuz diye hiç düşündünüz mü? Ermeniye sonu gelmeyen düşmanlığınız, hakaretleriniz, kininiz, öfkeniz gerçekten artık yoruyor. Siz hiç yorulmadınız mı? Susmak, pişkinlik utanç verici. Rab yardımcımız olsun.

Gördüğü insan kardeşini sevmeyen, görmediği Allah’ı seviyorum diye yalancıdır diyor Tanrı’nın sözü. Tekrarlanmaması için sorumluluk, duyarlılık, adalet ve pişmanlık gerekiyor. İtiraf, özür gerekiyor. Sevgili dostlar, o kadar çok biriken acılar, katliamlar, cinayetler, yaslar, davalar var ki acımızı dile getirmekten utanır olduk. Vatandaşı ile sorunları bitmeyen bir devletimiz var. Halbuki öldürmekten, düşmanlıktan, savaştan kim ne kazanmıştır? Ölümün, yasın, acıların, kıtlığın çoğalmasından başka. Barış, esenlik, sevgi, iyilik, sevinç varken neden kötülük? Bunlar tanrıya da düşmanlıktır. Temiz eller böyle mi olur? Bu virüs hangi sabunla temizlenir? İnsan onuru böyle mi korunur? Devletler, yönetimler böyle mi olumlu olur?

Eşimin davası 14 yıldır devam ediyor. Bu 14 yılda bir cinayet davasını çözemediler. Çünkü maksat çözmek değil. Nasıl kapatırız diye çabalıyorlar ama her yere o kadar bulaşmış ki bir türlü paketleyemiyorlar. Şu kadar yıldır etkili bir soruşturma yürütememek başka nasıl izah edilebilir? Şu kadar senedir tehdit edenlerin, hedef gösterenlerin bir kere bile sorgulanmamış olmaları başka nasıl açıklanabilir? Yakında davada yine bir karar çıkarıp ‘Bitti’ demeye çalışacaklar. Bittiğinden eminseniz avukatların haklı taleplerini neden kabul etmiyorsunuz. Neden tehdit edenleri, hedef gösterenleri, azmettiricileri soruşturmuyorsunuz? 14 yıldır bu ülkede nice ittifaklar kuruldu, bozuldu. Ona göre bizim davada renk değiştirdi durdu. İnsan düşünmeden edemiyor acaba bu defa hangi ittifaka dokunuyor? Basitçe söyleyelim, Hrant’ı FETÖ öldürdü demek ‘Ben yapmadım elim yaptı’ demektir. ‘Hrant’ı Ergenekon öldürmüş’ demek ‘Ben yapmadım ayağım yaptım’ demektir. Yıllarca dilinle bağıra bağıra, ayağınla yürüyerek buraya geldin ve silahı iki elinle tutup tetiği çektin öldürdün. Sen ayağın, sen elin, sen dilin değilsen sen nesin? 14 yıldır görevini layığı ile yaptığını kanıtlamaya çalışan onca inkarcının, sanıkların ve tanıkların arkasında bir garip devlet görüntüsü var. Katil olmadığını kanıtlamak için adeta aptal olduğunu kanıtlamaya çalışan bir devlet. Bırakın hangi duvar, hangi bina yıkılırsa yıkılsın bu halk bundan iyisini inşa edecektir. İnşa edemeyecekse zaten harebedir. Rabbim, iğrendiği yedi şey vardır. İnsan öldürenler, düzenbazlar, kötülükten zevk alanlar çoğalıyor ve maalesef ayrımcı zihniyet besleniyor. Ülkemiz için yas tutsak yeridir. Suçu yalanla örülmüş iplerle, günahı araba urganı ile çekenlerin vay haline. Kötüye iyi, iyiye kötü diyenlerin, karanlığı ışık, ışığı karanlık yerine koyanların acıya tatlı, tatlıya acı diyenlerin vay haline.”

OdaTv