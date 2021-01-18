Türkiye’deki gizli Ermenileri anlatan İngilizce kitabın tanıtımı

Ermeni araştırmacı Avedis Hadjian’ın “Saklı Bİr Ulus: Türkiye’deki Gizli Ermeniler” (“Secret Nation: The Hidden Armenians of Turkey”) başlıklı kitabının tanıtımı 17 Ocak’ta Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da yapıldı.

Ermenistan’da faaliyet gösteren “Zangak” Yayınevinde düzenlenen tanıtım akşamında Diaspora’lı bir gazeteci ve araştırmacı olan yazar da hazır bulundu.

592 sayfalık bu kitap, Batı Ermenistan ve Türkiye’de Ermenilerin hala yaşamakta olduğu bölgelerde Hadjian’ın yaptığı saha araştırmalarının sonuçlarını içeriyor.

İngilizce olarak yayınlan araştırma, Ermenistan’lı okurların dikkatine ilk kez sunuldu. Daha önce kitap, Stuttgart, London ve New York’taki okurlara tanıtılmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI