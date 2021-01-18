TGC: Hrant Dink’i sevgi ve özlemle anıyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hrant Dink’in öldürülüşünün 14. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Davaların sonuçlandırılması ve adaletin tecelli etmesi en büyük dileğimizdir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve gazetemiz BirGün’ün yazarı Hrant Dink’in öldürülüşünün 14. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Hrant Dink cinayetinin aydınlatılması Türk adaletinin öncelikli görevi olmalıdır” denilen açıklamada, “19 Ocak 2007’de Agos Gazetesi önünde silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink’i ölümünün 14. yılında özlemle, sevgiyle anıyoruz. Ülkemizde Türk ve Ermeni halklarının birlikteliğinin, dostluğunun gelişmesini sağlamak için uzun bir süre çaba harcayan Hrant Dink demokrasiye ve insan haklarına olan inancı ve sevgisini her zaman ortaya koyan bir değerdi” denildi.

Açıklamada, “14 yıldır Hrant Dink’in ölümünden sorumlu olanlar için açılan davalar günümüzde de sürmektedir. Bu davaların sonuçlandırılması ve adaletin tecelli etmesi en büyük dileğimizdir. Barışı savunan, insan odaklı gazetecilik yapan meslektaşlarımızın bundan sonra böyle hain saldırılara uğramamasını umut ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

HRANT DİNK KİMDİR?

1954 yılında Malatya’da doğdu. İÜ. Fen Fakültesi’nde zooloji, ardından da felsefe eğitimi aldı. Mesleğe 1990’lı yıllarda Ermenice yayınlanan günlük Marmara Gazetesi’nde “Çutak” rumuzuyla, kitaplara yönelik eleştiri yazıları yazarak başladı.

Haftalık Türkçe ve Ermenice yayın yapan Agos Gazetesi’ni kurdu ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. Yeni Yüzyıl ve BirGün gazetelerinde yazdı.

Almanya, Hollanda ve Norveç’te düşünce özgürlüğü alanında önemli üç ödülün sahibi oldu. Yazıları nedeniyle çok sık gözaltına alındı. Hakkında birbiri peşi sıra çok sayıda dava açıldı.

Kurucusu olduğu Agos gazetesi önünde, 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

BirGün Gazetesi