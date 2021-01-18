Sınır prosedürü – Ermenistan Kamu Radyosu

Hava yoluyla Ermenistan’a girmek için ne gerekiyor?

Ermenistan Sağlık ve İş Teftiş Kurulu, hava yoluyla ülkeye girerken 1514 sayılı Hükümet Kararı’na göre, aşağıdakilerin gerekli olduğunu hatırlatır:

72 saatten daha eski olmayan bir koronavirüs PCR test sertifikasına (Ermenice, İngilizce veya Rusça) sahip olmak veya Havaalanlarında bulunan laboratuar örnekleme noktalarından birinde (ücretli olarak) bir PCR testini geçmek.

Havaalanı çıkışında numune alma belgesini sunmak ve menfi test sonucu alana kadar kendi kendini izole etmek.

Yukarıda belirtilen noktalara uymayı reddedenler, zorunlu izolasyona tabi olacaklardır (Ermenistan Hükümetinin 1514’teki ekin 7. maddesine dayanarak).

Ermenistan Sağlık ve İş Teftiş Kurumu’nun sınır tıbbi ve sıhhi kontrol noktaları personeli, Ermenistan Polis güçleri ile birlikte yoğunlaştırılmış bir çalışma rejimine geçmiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu