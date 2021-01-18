Mersin Katolik Kilisesi’nde Vefat Eden Rahibe Concetta’nın Ruhu İçin Kutsal Ayin

Tarsus Katolik Cemaati’nde Kilise’nin Kızları Cemaati “Figlie Della Chiesa” Covid 19’a yakalanan Rahibelerinden Sör Maria Concetta Mustacciu, 11 Ocak 2021 tarihinde vefat etti. 14 Ocak perşembe günü Mersin Katolik Kilisesi’nde Sör Concetta’nın ruhu için bir Kutsal Ayin düzenlendi. Başpapaz Roshan Cordeiro tarafından yönetilen Ayin’e peder Mariusz Dunaj eşlik etti.

Peder Mariusz, Aziz Yuhanna İncil’inden sözler okuduktan sonra peder Roshan verdiği vaazında: “…Rahibe Maria Concetta Mustacciu’nun ölümüyle evrensel kilisemiz maalesef yoksullaştı. Onun yokluğu büyük bir boşluk yarattı. Rahibelerin tarikatı, sadık bir kızını, ailesi ise bir kardeşini, ablasını kaybetti. Mersin Kilisesi başta olmak üzere Türkiye’deki tüm kiliselerin büyük bir hazinesi olan rahibe Concetta artık bizden çok uzakta… 0 bir hafta hastanede kaldı ve bu yaşam mücadelesinde Rabbin isteğini kabul etti.

…Concetta hiçbir zaman yüküm ağır, yorgunum diye şikâyetçi olmadı. Her yükü gülümseyerek göğüsledi. Ve Aziz Pavlus’un Timoteos’a mektubunda söylediği gibi Concetta da yüce mücadeleyi sürdürdü, yarışı bitirdi, imanı korudu. Bundan böyle doğruluk tacı onun için hazır duruyor…

Rahibe Concetta’nın ölümü ile kilisemiz fakirleşti fakat cennet zenginleşti. O, yanı başımızda büyük bir boşluk bıraktı. Bu boşluğu Rab doldursun. Onun ölümü bu dünyanın geçici olduğunu bize hatırlatsın. Yakınları olarak hepimizin başı sağolsun. Sevenlerine, akrabalarına ve rahibelere sabırlar diliyoruz. Hakkımız helal olsun. Concetta daima nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Bizler için daima dua etsin” dedi.

Ayin bittikten sonra, Peder Roshan cenaze övgüsü yaparken diğer şeylerin yanı sıra “…Her zaman huzur içinde olan rahibe Concetta’nın 2013 yılında Türkiye’ye gelişi daha dün gibi aklımızda. Görev yaptığı bu yedi yıl boyunca büyük bir sevinç ve sevgiyle Türkiye Kilisesi’ne, yoksullara ve yardıma muhtaç olan insanlara şefkatle yardımcı olmaya, sahip olduğu şeyleri paylaşmaya ve Aziz Pavlus Kilisesi’ne gelen hacıları misafirperver bir ruhla ağırlamada Mesih’in sevgisine yaşamıyla iyi bir tanıklık vermiştir… Geçen Eylül ayında yenilediği 50. Yıl Rahibelik yeminini kutlarken Rabbe hizmet etmenin büyük coşkusunu yaşamaktaydı. Aynı şekilde Pandemiden dolayı çok sık görüşemesek de Noel Bayramı ve Yeni yılın şükran Ayini’nde bayram neşesi ile herkese umut dağıtıyordu. Ne yazık ki kısa süre içerisinde koronaya yakalanmış ve bunu fark edememişti. Hastalık çarçabuk onu yakalamış ve semptomlar birden ağırlaştığı zaman hastaneye kaldırılıp entübe edilmiştir. Bu süre içerisinde rahibeler büyük bir özveriyle ona yardımcı olmaya çalışmış ve rahip Henri’nin yardımlarıyla hastanede iyileşmesi için ellerinden gelen yapılmaya çalışılmıştır. Ne var ki tüm sevenlerinin dualarına rağmen Pazartesi günü dünyaya gözlerini kapamış ve Peder Allah’ın huzuruna gitmiştir.

Bu Ayin sırasında rahibe Concetta’yı Rabbin sonsuz merhametine teslim etmek istiyoruz. Onun ölümü yüzünden acı çeken aile yakınları ve tüm sevenleri, bağlı olduğu Kilise’nin Kızları rahibe grubuna ve özellikle de son yıllarını birlikte geçirdiği rahibe Agnese ve Maria için Rab’den teselli verici ruhunu diliyoruz… Rabbin Egemenliği’nde tekrar görüşeceğimiz güne kadar sevgili rahibe Concetta, huzur içinde uyu.” dedi.

Sör Concetta’nın ailesinin kararına göre, cenaze töreni anavatanı olan İtalya’da yapılacaktır.

Nathalie Ritzmann (SAT-7 Türk – İzmir)

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