Martin Luther King Salgın ve Olaylar Gölgesinde Anılıyor

Amerika’da her yıl Ocak ayının üçüncü Pazartesi günü, Martin Luther King Jr. Günü olarak anılır. Ancak bu yıl Corona virüsü pandemisi nedeniyle etkinliklerin büyük çoğunluğu, seçilmiş başkan Joe Biden’ın yemin törenine iki gün kala siyasi şiddet tehditlerinin gündemi meşgul ettiği bir ortamda, online olarak düzenleniyor.

Amerikan kamuoyu, bu yıl 18 Ocak’a denk gelen Martin Luther King Jr. gününde, 1950 ve 1960’lı yıllarda Amerika’da ırkçılığın hüküm sürdüğü güney eyaletlerinde şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri düzenleyen, siyahlara eşit haklar tanınması ve oy kullanma hakkı için mücadele eden medeni haklar savunucusunu anıyor.

Martin Luther King Jr. Günü, geleneksel olarak, Amerikalılar’ın King’in mücadelesine kamu hizmeti projelerine katılarak destek verdikleri bir gün. Ancak bu yıl Corona pandemisi ve Biden’ın yemin töreni öncesinde Amerika genelindeki kentlerde şiddet içerikli eylemler düzenlenebileceği uyarıları, Martin Luther King Jr. Günü etkinliklerini değiştirdi.

Bu yılki Martin Luther King Jr. Günü, Joe Biden’ın başkanlık yemini edeceği 20 Ocak’tan iki gün öncesine denk geldi. 6 Ocak’ta Başkan Trump taraflarlarının Kongre binasına düzenlediği ve biri polis beş kişinin ölümüyle sonuçlanan baskından sonra Ulusal Muhafız Birliği bünyesinde 25 bin asker, Biden’ın yemin töreni öncesi ve sırasında başkentte güvenliği sağlamakla görevlendirildi.

Kongre baskınında yer alan bazı göstericilerin beyaz ırkçılar olduğunu bildiren federal yetkililer, Washington’da ve ülke çapındaki eyalet başkentlerinde olası siyasi şiddet eylemleri düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

Başkent Washington’da ABD Kongresi ve George Washington Anıtı arasında kalan ve The National Mall olarak adlandırılan alan, Biden’ın yemin töreni öncesinde halka kapatıldı. Alınan tehditler kapsamında toplu ulaşım sisteminde de çok ciddi kısıtlamalara gidildi.

Martin Luther King Jr. Günü etkinlikleri eskisinden çok farklı

Washington’da Martin Luther King Jr. Günü kapsamında hazırlanan kamu hizmeti projeleri yürütülmeye devam ediyor. Ancak etkinlikleri düzenleyenler, başkentte kapatılan alanlardan uzak duruyor ve Corona pandemisi nedeniyle sosyal mesafe kurallarını uyguluyor. Washington’a komşu Virginia eyaletinin Reston kentinde bu yıl 36’ıncısı düzenlenen bu özel günde çöp toplama kampanyaları düzenleniyor, evsiz barınaklarında kalanlara öğle yemeği paketleri dağıtılıyor.

Washington’daki bazı etkinliklerse online düzenleniyor. Folger Tiyatrosu bu yıl sanal ortama taşıdığı etkinliğinde Martin Luther King Jr.’ın konuşmalarından kesitler sunarken Ulusal Siyah Amerikalılar Tarihi ve Kültürü Müzesi, ücretsiz online konser düzenliyor.

Martin Luther King Jr. Ulusal Tarih Parkı’nın bulunduğu Georgia eyaletindeki Atlanta’da da online etkinlikler düzenleniyor. King’in doğduğu ve daha sonra müze haline getirilen ev, 2020 Mart ayı ortasından bu yana pandemi nedeniyle ziyarete kapalı.

King’in bir zamanlar rahiplik yaptığı Alabama eyaletinin Montgomery kentindeki Medeni Haklar Merkezi ise geçtiğimiz Cuma günü ünlü medeni haklar savunucusunun ardında bıraktığı mirasın anıldığı sanal bir etkinlik düzenledi. Merkezin başkanı Tafeni English, Kongre baskınında atıfta bulunarak, “Geçtiğimiz haftaki olaylar göz önünde bulundurulduğunda, bu ülkede beyaz ırkçılıkla mücadele etmek ve Dr. King’in hayatını adadığı medeni haklar hareketinin vaadlerini tam olarak gerçekleştirmek için kat etmemiz gereken çok yol olduğu, açıktır” ifadelerini kullandı.

Şiddetten arındırılmış hareket

Martin Luther King Jr. için medeni haklar hareketinin başarıya ulaşmasının anahtarı, şiddet içermeyen protesto eylemlerinde saklıydı. Bu eylemler, silahlı ayaklanmaya bir alternatif olarak destekleniyordu. King, Hint lider Mahatma Gandi’nin öğretilerinden ilham aldığını söylemişti.

Şiddetten arındırılmış bu eylemler, protesto düzenleyen öğrencileri dağıtmak için polisin saldırgan köpeklerle tazyikli su kullandığı Alabama eyaletinin Birmingham kentinde ve 1965 yılında Selma’da, polisin protestoculara saldırması nedeniyle Kanlı Pazar olarak hatırlanan gösteri yürüyüşünde önemli sınavlar vermişti.

1963 yılında gerek siyah gerekse beyaz 250 bin medeni haklar savunucusunu Washington’da toplayan barışçı yürüyüşten sadece birkaç hafta sonra Birmingham’deki 16’ıncı Cadde Baptist Kilisesi’nde Pazar sabahı kilise okulunun toplandığı sırada patlayan bomba, dört küçük kız çocuğunun ölümüne, 23 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Bazı siyahlar, bu saldırıya misilleme yapmak istemişti. Bunlar arasında militan örgüt Kara Panterler’e mensup üyeler de vardı.

Ancak şiddet içermeyen, barışçı hareket istikrarlı duruşunu korudu ve 1964 yılında zamanın başkanı Lyndon B. Johnson, kamuya açık alanlarda ırksal ayrımcılığı yasaklayan Medeni Haklar Yasası’nı imzaladı. Martin Luther King Jr., gösterdiği çabalardan ötürü 1964 Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

1965 yılında yürürlüğe giren Seçme Hakkı Yasası ise siyah vatandaşların seçimlerde oy kullanmasını engelleyen uygulamaları yasakladı.

Martin Luther King Jr.’ın yaşamı, 1968 yılında, temizlik işçilerinin grevine destek vermek için gittiği Tennessee eyaletinin Memphis kentinde uğradığı suikast sonucu noktalanmıştı. King, öldürüldüğünde 39 yaşındaydı.

VOA