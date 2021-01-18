Lübnanlı bir Ermeni Beyaz Saray’da göreve atandı

ABD yeni seçilen Devlet Başkanı Joe Biden’in kabinesinde bir Lübnan’lı Ermeni de yer aldı. Resmi sitelerden yayınlanan bilgilere göre Beyaz Saray’ın Bölgesel İletişim Dairesi Başkanı olarak Hayk Hajinazaryan göreve atandı.

Lübnan’lı Ermeni Hayk Hajinazaryan seçim kampanyası sırasında Batı Pensilvanya eyaletinde Joe Biden’in Basın sekreterliğini üstlemişti ve ondan önce de enformasyon desteği sağlıyordu bazı eyaletlerde.

Biden’in ekibine katıldıktan önce Hayk Hajinazaryan Amerikan Kongre Binası’nda İndiana eyletinden seçilen senatör Joe Donel’in Basın Sekreteri olarak görev yapmıştı, daha sonra ise Temsilciler Meclisi’nin İç güvenlik komitesinin yardımcı basın sekreteri olarak çalışmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI