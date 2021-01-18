Lavrov: Çavuşoğlu yakında Moskova’ya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiyeli mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yakında başkent Moskova’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Yakında bir dizi ülkenin temsilcilerinin Rusya’yı ziyaret etmesini beklediklerini kaydeden Lavrov, bunlardan birinin Çavuşoğlu olduğunu belirtti, ancak ziyaret hakkında detay vermedi.

‘KARABAĞ’IN STATÜSÜ İÇİN İYİ BİR ZAMAN DEĞİL’

Geçen senenin Rusya diplomasisi bakımından öne çıkan olaylarının değerlendirmesini yapacağı yıllık büyük basın toplantısını düzenleyen Lavrov, Karabağ’a ilişkin, “Karabağ’da çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin 9 Kasım’da yapılan anlaşma oldukça etkili bir biçimde uygulanıyor. Hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hem Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın değerlendirmesi bu yönce” değerlendirmesini yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı sözlerine şöyle devam etti:

“Karabağ’ın statüsünden, 9 Kasım anlaşmasında kasıtlı olarak bahsedilmiyor. Şu anda Karabağ’ın statüsü konusunda ilerlemek için iyi bir zaman değil, bu geleceğe bırakılmış bir konu. Ermenistan’ın Karabağ ile olan bağını hiçbir zaman reddetmedik. On yıllardır süren müzakereler boyunca Ermenistan ile Karabağ’ın birbirinden koparılması hiçbir zaman gündeme gelmedi. Bu yüzdendir ki Laçin koridoruna kimse tarafından karşı çıkılmadı, halen de Azerbaycanlı komşularımız dahil tarafların uzlaşı içinde oldukları bir konu.”

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı 9 Kasım’da yapılan anlaşamaya ilişkin bir başka soru karşısında, “Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bu anlaşmasının gizli bir eki yoktur” dedi

Lavrov, “Rusyalı askeri yetkililer, Karabağ’da esir değişimi için Ermenistan ve Azerbaycanlı meslektaşları ile iletişim içindeler” açıklamasını da yaptı. (HABER MERKEZİ)

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