Karabağ’sız “Karabağ Kalkınma Programı”

Karabağ’sız “Karabağ Kalkınma Programı” ․ Moskova ve Türkiye ne düşünüyor?

Naira Hayrumyan, yorumcu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan Başbakan Yardımcılarının eşbaşkanlığını yaptığı Dağlık Karabağ’ın kalkınmasına ilişkin üçlü çalışma grubunun, ulaştırma altyapısının restorasyonu ve yeniden teçhizatı için 1 Mart’a kadar bir tedbir listesi sunması gerektiğini söyledi.

“Tüm ülkelerin menfaatleri sağlanacaktır., Özellikle Ermenistan’ın Azerbaycan üzerinden Rusya ve İran’a demiryolu erişimi olacak, ulaştırma iletişimi Azerbaycan’ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan’a bağlayacak”,- demektedir Zakharova.

İlginçtir ki “Karabağ’ın Gelişimi” programında Karabağ’dan hiç bahsedilmemektedir.

Karabağ ile bölgesel hiç bir ilgisi olmayan, Karabağ’ın kalkınması “formülasyonu” adı altında bir anlaşmanın imzalandığı bu eğilim, 11 Ocak toplantısında belli oldu.

Maria Zakharova bunu doğruladı.

Bu garip fenomen ilk bakışta, Ermenistan’ın anlamamış olduğu ve anlamaya bile çalışmadığı Karabağ’ın askeri-stratejik önemine dayanmaktadır.

Ermeni tarafının kapatmış olmadığı “ulaşımın oluşturulması ve bölgenin açılması” için Karabağ mı engelliyordu Türkiye ve Azerbaycan’ı?

Karabağ, Ermeni faktörünün Karabağ kökünün ortadan kaldırılması ve Ermenistan ile bağlantısının kesilmesi gereken bölgedeki tam bir Rus-Türk kontrolünün önünde bir engeldi.

Karabağ ile bağlantısı olmayan Ermenistan köksüz kaldı.

Artık Ermenistan’ı istenilen her yöne çevirmek mümkündür.

Ermenistan’daki iktidar ve iktidara gelmek isteyen blok oybirliğiyle rövanşı unutmamız ve 9 Kasım açıklamasını kabul etmemiz gerektiğini söylüyor.

Görünüşe göre bu güçler, 16 Mart’ta 1921 Rus-Türk anlaşmasının Moskova’daki 100. yıldönümü kutlamalarına katılacaklar.

Bölgedeki gelişmelerin arka planına karşı, Ermenistan’daki “iktidar mücadelesini”, “ulaşım yollarını açarak” siyasi fiyaskoyu meşrulaştırma girişimleri ve Rus-Türkler altında tok bir yaşam vaatleri acınası görünüyor.

Ermenistan Kamu Radyosu