İtalya’da Orta Çağ’dan kalma katedralin çatısında yüzlerce pati izi bulundu

DUVAR – Floransa’nın ünlü Orta Çağ katedralinin restorasyon çalışmasında görev yapan mühendisler, katedralin çatısındaki kiremitlerde yüzlerce pati izi buldu.

Euronews’in haberine göre, Orta Çağ’dan kalma Santa Maria del Fiore katedralinin çatı ve kubbelerini kaplayan binlerce pişmiş toprak kiremit üzerinde bakım çalışması yapan ekibin lideri Samuele Caciagli, izlerin hem vahşi hem de evcil hayvanlara ait olduğunu belirtti.

Uzmanlar şimdi “Köpek, kedi, kuş, tilki veya sansara” ait izleri kayıt altına almaya çalışıyor.

Öte yandan uzmanlar, pati izlerinin kilden yapılan kiremitlerin kurutulmak için yere konduğu sırada hayvanların üzerinde yürümesi suretiyle oluşmuş olabileceği üzerinde duruyor.

Teknik ekipten Carlo Sacconi de 1400’lü yılların başlarında, Floransa’nın güneyindeki pişmiş toprak karo fabrikalarıyla ünlü küçük bir İtalyan kasabası olan Impruneta’da yapılan karoların fırınlarda pişirilmeden önce açık havada kurumaya bırakıldığını söyledi.

Gazete Duvar