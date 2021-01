Hrant Dink performanslarla anılıyor

Hrant Dink öldürülmesinin14. yıldönümünde çeşitli sanat performansları ile anılıyor.

PROCNE Kadın Korosu, Hrant Dink’in öldürülüşünün yıldönümünde, koro şefleri besteci Turgut Onur Avdan’ın piyano ile yorumladığı ve koro üyelerinden Teni Lorin Yeşiltepe’nin anadilinde seslendirdiği “Dle Yaman” adlı ezgi ile Hrant’ Dink’i anarak barış çağrısında bulunuyor. Performan 18 Ocak akşamı grubun sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. ( https://www.facebook.com/procnechoir )

Çeşitli meslek ve yaş gruplarından koristlerin oluşturduğu ve Cep Sahne çatısı altında çalışmalarını sürdüren PROCNE Kadın Korosu, adını kadın dayanışmasının bir örneği olan mitolojik bir hikayeden alıyor. Şiddet karşısında birbirlerine destek olup bülbül ile kırlangıca (Procne’ye) dönüşen iki kız kardeşten ilham alan koro üyeleri, çeşitli tarzlardaki yerli ve yabancı eserler ile halk şarkılarını çok sesli düzenlemelerle seslendiriyor.

AN Vokal topluluğu da gerçekleştirdiği bir çalışma ile Hrant Dink’i anıyor. Ekim ayından beri her ay bir ‘single’ yayınlayan topluluk son olarak ‘Sareri Hovin Mernem’ adlı Ermenice halk şarkısını seslendirdi. ‘Barış ve adalet gelene kadar şarkılarımızı söylemeyi sürdüreceğiz’ diyen grubun performansın kaydına şu adresten ulaşılabilir. Haluk Polat tarafından 2019 yılında kurulan ve Balkanlar’dan Ortadoğu’ya uzanan bir coğrafyanın şarkılarının çok sesli olarak yorumlayan AN Vokal, “Yaşadığımız topraklar binlerce yıldır çok çeşitli kültürlere dinlere, dillere, ev sahipliği yapmış. Bu çeşitliliği müziğimizde gururla yansıtıyoruz” diyor. Topluluktan Gonca Karakuş, ‘Sareri Hovin Mernem’ çalışması için “Dink’i anma törenlerinde bu şarkıyı Lena Chamamian’ın sesinden dinliyorduk. Biz de kendi yorumumuz ve sesimizle Hrant Dink’e bir selam göndermek istedik” diyor.

Dans ve performans sanatçısı Mihran Tovmasyan da ilk olarak 2010’da sahnelediği “Sen Balık Değilsin Ki” başlıklı performansını 19 Ocak Salı akşamı saat 21.00’den itibaren çevrimiçi olarak sahneleyecek. Etkinliği izlemek isteyenler şu adresten adresten bilet temin edebilir. Tovmasyan “Benim için 10 sene sonra bir selam olacak çünkü bu gösteriyi 10 yıl önce Hrant Dink’in öldürülmesinin bende yarattığı yaralarla üretmiştim. Tabii seçimleri ya da düşünceleri yüzünden öldürülen tüm insanlar benim ‘Sen Balık Değilsin Ki’yi üretmemin ana temellerini oluşturdu.” diyor.

Agos