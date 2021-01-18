Hıristiyanlara yönelik saldırılar – Ermenistan Kamu Radyosu

Dünyada Hıristiyanlara yönelik saldırılar sıklaştı.

Hristiyanlara yönelik saldırılar tüm dünyada arttı.

Portes ouvertes Protestan Evanjelist Birliği’ne atıfta bulunan Figaro gazetesi, Birliğin verilerine göre 2020 yılında dini saldırılar nedeniyle 4.761 Hıristiyan öldürülürken, bu sayı 2019 yılında 3.000’in altında olmuştur.

Sadece Nijerya’da, Boko Haram ve Fulanis aşırı İslamcı gruplar tarafından 3.500’den fazla Hıristiyan katledildi.

Dini inançları nedeniyle tutuklanan Hıristiyanların sayısında biraz azalma olmuş ve 2019’da 4.800’den fazla kişi tutuklanırken, bu sayı 2020’de yaklaşık 4.300’de kalmıştır.

Örgüte göre, Hıristiyanların tutuklanma olasılığı Eritre’de daha yüksektir (Hıristiyanlara yönelik zulüm burada İslami terörizm veya aşırılıktan ziyade, ülkenin lideri İsaiah Aferk’in otoriter rejimiyle bağlantılıdır).

Örgütün başarıları arasında, Protestan kiliselerinin kapatılmasına karşı yürütülen kampanya sonucunda Cezayir yetkililerinin 2020’de bu tür eylemleri durdurduğu yer almaktadır.

Listede İran’ın da belirtilmiş olmasına rağmen, geleneksel Hıristiyan kiliseleri bu ülkede ayrımcılığa maruz kalmamaktadır (Doğu Asur Kilisesi, Katolik Süryani Kilisesi, Ermeni Apostolik Kilisesi) yaptırımlar genelde mezhepler ve modern kiliseler için geçerlidir.

Listede, müttefik İslamcı gruplarla kuzeybatı Suriye’nin bir bölümünü elinde tutan Türkiye yer almamaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu