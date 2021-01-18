Frigya’da kayaya oyularak yapılan Ayazini Kilisesi inanç turizmine kazandırılacak

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçe sınırları içerisindeki milattan sonra 9. yüzyılda kayaya oyularak yapılan eşsiz güzellikteki tarihi Ayazini Kilisesi restore edilerek inanç turizmine kazandırılacak.

Afyonkarahisar – Kütahya ve Eskişehir coğrafyası içerisindeki Frig vadisi bünyesindeki bir birinden değerli eserlerle birlikte inanç turizminin de gözde mekanlarından birisi olma yolunda ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldiği Çankaya Köşkü’nde yaptığı konuşmada, son yıllarda artan İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığa dikkat çekerek, “Biz kilise, manastır, sinagog, bunları hazinemizden, kendi cebimizden restorasyonlarını yapmak suretiyle ibadete açıyoruz. Bütün bunlar açık net ortadayken acaba şu anda Fransa’da, Almanya’da Avrupa’nın birçok yerinde Müslümanların ibadet hanelerine yapılan bu tür bombalama yaklaşımlarını neyle izah edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Kilisedeki restorasyon kısa bir süre sonra başlıyor

Bu kapsamda Frig vadisinin İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü sınırları içerisinde kalan ve geçmişi genç Bizans dönemine kadar dayanan tarihi Ayazini Kilisesi’nde de Afyonkarahisar Valiliği tarafından başlatılan ‘Ayazini Çevre ve Medeniyet Köyü Projesi ile Ayazini Kırsal Turizm Köyü Projesi’ kapsamında 148 evle birlikte restore edilecek. Kilisedeki restorasyon evlerde yapımı devam eden restorasyon çalışmasının ardından başlayacak.

“Önceki dönemlerde olan inanç turizminin günümüzde de devam etmesini istiyoruz”

Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, kilisenin restorasyonu ile inanç turizmi açısından önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, köye pandemi öncesinde gelen turistlerin kayaya oyularak yapılan tarihi kiliseye büyük ilgi duyduklarını ifade etti. Frigler, Romalılar ve Bizans döneminden kalma bir çok kilise ve şapelin olduğunu anımsatan Yılmaz, “Bu eserlerimizin de tanıtımına geç kalınmış. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde ve ilgili kurumların desteği ile Ayazini köyündeki kilise ve şapaller ile diğer eserleri tanıtmaya, restore etmeye mücadele ediyoruz. Bu kilisenin restore edilmesi proje kapsamında, temizliği yapılıyor. Ayazini’nde ki bu eserleri gün yüzüne çıkarıp dünyaya tanıtacağız. Bizler önceki dönemlerde olan inanç turizminin günümüzde de devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Kilise kayaya oyularak yapılmış

İhsaniye İlçesi, Ayazini Kasabası girişinde yol kenarında tüf sarp kayalık içinde, kayaya oyulmuş bir kilisedir. Kilise yapısının özelliği dış cephe olarak kaya yüzeyine oyulmuş apsisli ve kubbeli olmasıdır. Çevresine bitişik kaya odalarıyla birlikte kilise manastır yapısında yapılmıtır. Kayaya oyularak yapılan kilise geç Roma ve erken Bizans dönemlerinde kullanılmıştır.

T24