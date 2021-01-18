Ermenistan, en güvenli ülkeler listesinde 11. sırada yer aldı

Ermenistan, 2021 yılı güvenlik endeksinde 11. sırada yer aldı. “Numbe” küresel veritabanı tarafından yayınlanan listede toplam 135 ülke yer aldı.

En güvenli ülkeler listesinin birinci sırasında Katar, ikincide Tayvan, üçüncüde Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. En güvenli on ülke arasında sırasıyla Oman, Men adası, İsviçre, Hong Kong, Slovenya, Japan ve Gürcistan yer aldı.

Azerbaycan, listenin 32. sırasında yer alırken, Türkiye 51., İran ise 88. oldu.

Hatırlanacağı üzere, geçen yıl Ermenistan, Ermenistan 9. sırada yer almıştı.

ERMENİ HABER AJANSI